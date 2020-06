Air India International Tickets Booking Start: 25 मार्च से कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगने की वजह से देश में सभी तरह की उड़ानों पर रोक लगा दिया गया था लेकिन अब एक बार फिर से सरकार ने 25 मई 2020 से घरेलू उड़ानों को शुरू कर दिया है. अब सरकार धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को भी शुरू करने जा रही है. एयर इंडिया जल्द ही कुछ देशों के लिए उड़ान शुरू करने जा रही है. Also Read - पायलट को हुआ कोरोना, मास्को जा रहा एयर इंडिया का विमान आधे रास्ते से दिल्ली लौटा

एयर इंडिया अमेरिका और कनाडा के लिए उड़ान शुरू करने जा रही है. एयर इंडिया ने बुधवार को जानकारी दी कि एयर इंडिया अमेरिका और कनाडा के कुछ खास जगहों के लिए कुल 75 फ्लाइट्स भेजेगा. इन देशों के लिए बुकिंग वंदे भारत मिशन योजना के तहत होगी और यात्री अमेरिका और कनाडा सहित विश्व के कई देशों के लिए टिकट बुक करा सकते हैं. Also Read - Domestic Flights: घरेलू उड़ानों को सामान्य होने में लग सकता है 6 महीने का समय: हरदीप सिंह पुरी

AirIndia has announced that it will open bookings from 1700 hrs on 5 June for 75 additional flights to destinations in US & Canada including New York, Newark, Chicago, Washington, SFO, Vancouver & Toronto under 3rd Phase of Vande Bharat Mission between 9-30 June 2020.@MoCA_GoI Also Read - Air India Flight Baggage Policy: एयर इंडिया ने जारी की गाइडलाइन, जानें कितना सामान लेकर कर सकते हैं यात्रा

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) June 3, 2020