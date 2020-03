नई दिल्ली: कोरोना वायरस चीन के बाद अब बाकी देशों में भी कहर बरपा रहा है. भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के दो और मामलों की पुष्टि हुई है. ऐसे में सुरक्षा कारणों को देखते हुए वियना से दिल्ली आई एयर इंडिया की एक फ्लाइट ने अपने सभी क्रू मेंबर्स से अपील की है कि वह 14 दिनों तक अलग केंद्र में रहें. बता दें कि, इस सभी यात्रियों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है. वियना से यह फ्लाइट 25 फरवरी को भारत में लैंड हुई थी. अधिकारियों ने सोमवार को बताया, ’25 फरवरी की वियना-दिल्ली की फ्लाइट के सभी क्रू मेंबर्स से कहा गया है कि वह 14 दिनों तक अपने-अपने घरों में रहें. इस विमान से वियना से दिल्ली आए एक मेल पैसेंजर में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है.’

Air India official: All crew members of February 25 Vienna-Delhi flight have been asked to stay in isolation at their respective homes for 14 days. A male passenger, who travelled from Vienna to Delhi by this flight, was found to be infected with #Coronavirus pic.twitter.com/zs4Q5frA3d

