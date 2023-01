Air India मामले में गिरफ्तार शंकर मिश्रा का कोर्ट में बड़ा दावा- 'मैंने नहीं, महिला ने खुद अपनी सीट पर किया था पेशाब'

Air India Pee Gate: एयर इंडिया के विमान में महिला के ऊपर पेशाब करने के आरोप में गिरफ्तार शंकर मिश्रा (Shankar Mishra) ने शुक्रवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में बड़ा दावा किया. शंकर मिश्रा की तरफ से उसके वकील ने कोर्ट में कहा कि महिला ने खुद ही अपनी सीट पर पेशाब किया था, मैंने नहीं किया. शंकर मिश्रा का यह चौंकाने वाला दावा दिल्ली पुलिस की तरफ से दायर याचिका पर जारी नोटिस के जवाब में आया है. याचिका में दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा की कस्टडी की मांग की है. शंकर मिश्रा को अदालत ने बीते शनिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया था और पुलिस कस्टडी के अनुरोध को ठुकरा दिया था.

Shankar Mishra’s counsel says – the complainant woman’s seat was blocked. It wasn’t possible for him (Mishra) to go there. The woman has a problem of incontinence. She urinated on herself. She is a Kathak dancer, 80% of kathak dancers have this issue. — ANI (@ANI) January 13, 2023