यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव (Ukraine-Russia tension) के बीच एयर इंडिया (Air India) की यूक्रेन-दिल्‍ली (Ukraine to Delhi) स्‍पेशल फ्लाइट (special Flight) आज मंगलवार की रात करीब 11:45 बजे दिल्‍ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट (IGI airport) पर लैंड हुई. हालाकि, इसे आने में विलंब हुआ. इसे पहले रात में 10:15 बजे लैंड करना था.Also Read - भारत ने गेहूं से भरे 50 ट्रक अफ‍गानिस्‍तान के लिए रवाना किए, पाकिस्तान के वाघा सीमा पर पहुंची खेप

#UPDATE | Air India special flight carrying around 242 passengers from Ukraine landed at Delhi airport.

— ANI (@ANI) February 22, 2022