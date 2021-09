एयर मार्शल वीआर चौधरी (Air Marshal VR Chaudhari) को नया वायुसेना प्रमुख (Chief Of Air Staf) नियुक्त किया गया है. वह 30 सितंबर को निवर्तमान वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया (RKS Bhadauria) की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार संभालेंगे. रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी. एयर मार्शल चौधरी फिलहाल वायुसेना उप प्रमुख हैं.Also Read - PAK बॉर्डर से लगे राजस्‍थान में NH पर IAF के फाइटर्स जेट्स की लैंडिंग, रक्षा मंत्री बोले-भारत किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हमेशा तैयार

मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, 'सरकार ने फिलहाल वायुसेना उप प्रमुख के तौर पर सेवारत एयर मार्शल वीआर चौधरी को अगला वायुसेना प्रमुख नियुक्त करने का निर्णय लिया है. वह 30 सितंबर को एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया के सेवानिवृत होने के बाद पदभार संभालेंगे.'

