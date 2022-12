चीन में कोरोना मामलों में उछाल के बाद भारत में हवाई अड्डों पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग शुरू

Air Passengers New Guidelines: चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना की बेकाबू हो रही रफ्तार को देखते हुए केंद्र सरकार भी अलर्ट हो गई है. स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बुधवार को महामारी की स्थिति की समीक्षा की. इन सबके बीच देश के हवाईअड्डों पर आज (21 Dec) से कोविड-19 (Coronavirus Update) के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों (International Passengers) की रैंडम सैंपलिंग (Random sampling) शुरू हो गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने इसकी जानकारी दी है.

Random sampling of international passengers for Covid19 has started at airports in the country from today: Health Ministry sources — ANI (@ANI) December 21, 2022