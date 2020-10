Air pollution In Delhi: दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और खराब हो गई है. आज यानी शुक्रवार सुबह में यह बेहद से बेहद खतरनाक कैटगरी में पहुंच गया. शुक्रवार की सुबह दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह में ही धुंध आया हुआ था. Also Read - Delhi Air Pollution: दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब', अगले दो दिनों में सुधार की उम्मीद

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 408 रहा, वहीं बवाना में यह 447, पडपडगंज में 404 और वजीरपुर में 411 रहा.

तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली की हवा लगातार खराब हो रही है. वैसे सरकार के स्तर पर कोशिश जारी है. केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति की ओर जारी होने वाले अध्यादेश के जरिए कानून बना रही हैं जिसमें कानून का उल्लंघन करने वालों को पांच साल की सजा और एक करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है.

#WATCH: Air pollution continues to rise in Delhi as Air Quality Index (AQI) deteriorates; morning visuals from India Gate. pic.twitter.com/saqeLK3wwY

— ANI (@ANI) October 30, 2020