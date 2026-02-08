By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दिल दहला देने वाली रिपोर्ट: जनवरी 2026 में गाजियाबाद रहा भारत का नंबर 1 सबसे जहरीला शहर, दिल्ली भी.., जानें टॉप-10 प्रदूषित शहरों की लिस्ट
CREA ने चेतावनी दी कि प्रदूषण केवल एनसीआर तक सीमित नहीं है. 53 शहर दैनिक टॉप 10 प्रदूषित सूची में कम से कम एक बार शामिल हुए.
देशभर में जनवरी 2026 में कड़ाके की ठंड में वायु प्रदूषण का संकट गहराया. हम सभी ने इसे महसूस किया, गले में जलन, खांसी-नजले जैसी परेशानियां सभी ने झेलीं. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) की मासिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार, देश के 248 निगरानी वाले शहरों में से लगभग आधे (123 शहर) में PM2.5 का मासिक औसत स्तर भारत के राष्ट्रीय पर्यावरणीय वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS) 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक रहा. कोई भी शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सुरक्षित दैनिक स्तर 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर का पालन नहीं कर सका.
2026 में देश का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद
रिपोर्ट में गाजियाबाद को जनवरी 2026 में देश का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया. यहां PM2.5 का मासिक औसत स्तर 184 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया, जो NAAQS से तीन गुना अधिक है. गाजियाबाद में पूरे महीने हर दिन राष्ट्रीय दैनिक मानक का उल्लंघन हुआ, जिसमें 24 ‘बहुत खराब’, 4 ‘गंभीर’, 2 ‘खराब’ और 1 ‘मध्यम’ दिन शामिल थे.
दिल्ली दूसरे स्थान पर
दिल्ली दूसरे स्थान पर रही, जहां PM2.5 का औसत स्तर 169 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था. राष्ट्रीय राजधानी में जनवरी के 27 दिन वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ या ‘गंभीर’ श्रेणी में रही, जिसमें 24 ‘बहुत खराब’, 3 ‘गंभीर’, 2 ‘खराब’ और 2 ‘मध्यम’ दिन थे.
टॉप प्रदूषित सूची पर NCR का कब्जा
एनसीआर क्षेत्र के अन्य शहरों ने भी टॉप प्रदूषित सूची पर कब्जा जमाया. नोएडा तीसरे, गुरुग्राम चौथे और ग्रेटर नोएडा पांचवें स्थान पर रहे. इन शहरों में PM2.5 स्तर NAAQS से काफी ऊपर रहा, जिससे सर्दियों में स्मॉग और स्वास्थ्य जोखिम बढ़े.
टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहर (CREA रिपोर्ट के आधार पर )
- गाजियाबाद – 184 µg/m³
- दिल्ली – 169 µg/m³
- नोएडा – (उच्च स्तर, सटीक आंकड़ा रिपोर्ट में NCR प्रमुख)
- गुरुग्राम – (लगभग 163 µg/m³ के आसपास, उच्च ‘बहुत खराब’ दिन)
- ग्रेटर नोएडा
- धारूहेड़ा
- सिंगरौली
- भिवाड़ी
- नारनौल
- गंगटोक
उत्तर प्रदेश और हरियाणा से 6 शहर इस सूची में शामिल रहे, जो क्षेत्रीय प्रदूषण स्रोतों जैसे वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण धूल और पराली जलाने की समस्या को दर्शाता है.
CREA ने चेतावनी दी कि प्रदूषण केवल एनसीआर तक सीमित नहीं है. 53 शहर दैनिक टॉप 10 प्रदूषित सूची में कम से कम एक बार शामिल हुए. मेगासिटी में दिल्ली और कोलकाता ने NAAQS का उल्लंघन किया, जबकि मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु मानकों के भीतर रहे.
सबसे स्वच्छ शहर
सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश का दमोह रहा, जहां PM2.5 औसत 17 µg/m³ था. विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु के लिए सख्त उत्सर्जन मानक और एयरशेड-आधारित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है. बिना मजबूत कार्रवाई के यह संकट स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचाता रहेगा.