नई दिल्लीः इस सयम दिल्लीवासी दोहरी परेशानियों का सामना कर रहे हैं. एक पिछले कई महीनों ले राजधानी में बार बार प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है जिससे लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पिछले बीस दिनों से ठंड ने पूरी राजधानी में अपना चाबुक चला रखा है जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से थम गया है. घने कोहरे के कारण लोगों को गाड़ियों को ड्राइव करने में परेशानी हो रही है तो वहीं इसी वजह से कई ट्रेने अपने तय समय से कई घंटे लेट से चल रही हैं.

दिल्ली में सर्दी और प्रदूषण का डबल अटैक जारी है. गुरूवार को राजधानी में एक बार फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स में प्रदूषण अपने सबसे खराब स्तर पर पहुंच गया. गुरुवार को (AQI) 466 दर्ज किया गया. जबकि नोएडा का 491 और गुरुग्राम का 504 रहा जो कि सामान्य स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक है. वहीं गुरुवार सुबह साढ़े पांच बजे दिल्ली का तापमान भी 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. सुबह के समय काफी घने कोहरे के कारण विजिबलटी भी केवल 300 मीटर रही.

Noida: Air Quality Index (AQI) at 421 in ‘severe’ category in Sector-116 and at 429 in ‘severe’ category in Sector 1 pic.twitter.com/d0bphBjGun

— ANI UP (@ANINewsUP) January 2, 2020