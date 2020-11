Delhi Air Pollution latest Updates: दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. दिल्ली सरकार और दिल्ली की आम जनता हर साल सितंबर से दिसंबर तक खराब वायु गुणवत्ता की समस्या का शिकार बनती है. सरकार ने एक बार फिर से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. गुरुवार को सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा दिया है. आज सुबह भी दिल्ली के कई क्षेत्रों में प्रदूषण की धुंध नजर आई. Also Read - बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति बिगड़ रही है: अरविंद केजरीवाल

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबकि आज सुबह दिल्ली के आनंद विहार, आर के पुरम, द्वारका और बवाना में वायु गुणवत्ता काफी खराब रही. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद में भी वायु गुणवत्ता स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई है. वायु गुणवत्ता का यह स्तर न केवल स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, बल्कि उन लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रहा है जो पहले से ही रोगों की चपेट में हैं. Also Read - दिल्ली में पटाखों पर लगा बैन! CM केजरीवाल की अपील- दिवाली पर नहीं जलाएं पटाखे, खास तरह से मनाएंगे दिवाली

Delhi: Air Quality continues to deteriorate in the national capital Also Read - प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे जलाने पर अब खैर नहीं, 11 टीमें पूरी दिल्ली में तैनात

Air Quality Index is at 422 in Anand Vihar, 407 in RK Puram, 421 in Dwarka, Sector 8 and 430 in Bawana, all in ‘Severe category’, as per Central Pollution Control Board (CPCB). pic.twitter.com/AN0yslRPxP

— ANI (@ANI) November 6, 2020