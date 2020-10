नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में सोमवार सुबह वायु की गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई और अतिसुक्ष्म कणों – पीएम 2.5 और पीएम10 – का स्तर इस मौसम में अब तक का अधिकतम रहा. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र ‘सफर’ ने कहा कि आने वाले दिनों में हवा के रुख में बदलाव की वजह से वायु गुणवत्ता सूचकांक में हलका सुधार होने की उम्मीद है. Also Read - प्रदूषण से बचाव के लिए UPPCB का कड़ा संदेश, निर्माण स्थल पर 'एंटी-स्मॉग गन' न होने पर होगी कानूनी कार्रवाई

शहर में सुबह 10 बजे समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 240 था. रविवार और शनिवार को 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) क्रमश: 216 और 221 था. जहांगीरपुरी और विवेक विहार में एक्यूआई क्रमश: 301 और 316 रहा जो “बेहद खराब” श्रेणी में था. Also Read - AIIMS निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया की चेतावनी- प्रदूषण में वृद्धि से भी बढ़ सकते हैं कोरोना वायरस के मामले

वायु गुणवत्ता शून्य से 50 के बीच ‘ अच्छी ’, 51 से 100 तक ‘ संतोषजनक ’, 101 से 200 तक ‘ मध्यम ’, 201 से 300 तक ‘ खराब ’, 301 से 400 तक ‘ बेहद खराब ’ और 401 से 500 के बीच ‘ गंभीर ’ मानी जाती है. Also Read - दिल्ली वालों सावधान: अगले 3 दिनों में और दूषित होगी हवा, कोरोना मरीजों को होगी मुश्किल

Delhi: Air quality deteriorates in the national capital with rise of pollutants in the atmosphere; visuals from ITO where Air Quality Index is at 275 in ‘poor’ category.

A local says, “I felt irritation in my eyes when I went for morning walk & faced breathing problems”. https://t.co/1o3vRHUnQR pic.twitter.com/kDoOGOm3l2

— ANI (@ANI) October 12, 2020