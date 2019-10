नई दिल्‍ली: दीपावली के उत्‍सव के दूसरे दिन दिल्‍ली और नोएडा में हवा में प्रदूषण का स्‍तर ‘बहुत खराब’ स्‍तर पर पहुंच गया. वहीं, मुंबई में दिवाली के बाद 5 साल बाद पहली बार इतनी हवा साफ रही. सोमवार को सुबह दिल्‍ली में हवा की गुणवत्‍ता का 306 और नोएडा में 365 रिकॉर्ड किया गया. दिल्‍ली और एनसीआर में पटाखों का धुंआ के कणों ने क्षेत्र में प्रदूषण का स्‍तर बढ़ा दिया. सरकारी एजेंसियों के मुताबिक रविवार रात 11 बजे दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता का स्तर 327 पर पहुंच गया जबकि शनिवार को यह 302 था. आने वाले दिनों में प्रदूषण से और भी हालत खराब होगी.

दिल्ली की हवा में पटाखों की तेज आवाज के साथ ही जहरीला धुंआ और राख भर गई और कई स्थानों पर एयर क्‍वाल‍िटी का सूचकांक ‘गंभीर’ स्तर को पार गया. सरकार की वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था ‘सफर’ ने दिवाली की रात पटाखे जलाने, मौसम में बदलाव और पराली जलाने की वजह से दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ स्तर पर पहुंचने की आशंका जताई है.

Delhi: Major pollutant PM 2.5 at 500 in ‘Severe’ category, in Lodhi road area, according to the Air Quality Index (AQI) data. pic.twitter.com/PVPP3Aj0Vh

मुंबई में दिवाली पर पिछले पांच सालों में सबसे साफ हवा रही. प्रदूषण के प्रमुख कारक 2.5 पीएम 32 पर और 10 पीएम 43 पर रिकॉर्ड किया गया. ये दोनों ही गुड कैटेगरी के हैं. मुंबई की साफ सुथरी हवा की वजह अरब सागर में क्‍यार साइक्‍लोन का घुमड़ना है.

देश की राजधानी दिल्‍ली में दिवाली के दौरान एयर क्‍वालिटी इंडेक्‍स ‘नुकसानदेह’ पर पहुंच गया. दिल्‍ली के पटपटगंज इलाके में मदर डेयरी के पास एयर क्‍वालिटी इंडेक्‍स 999 पर पहुंच गया. रविवार सुबह 11 बजे पीएम 10 (10 माइक्रॉन या इससे छोटे कण) का स्‍तर द्वारका के नेशनल मलेरिया इंस्‍टीट्यूट के पास 763 था.

Mumbai: Major pollutants PM 2.5 & PM 10, at 32 & 43 respectively, both in ‘Good’ category, in Haji Ali area, according to the Air Quality Index (AQI) data. https://t.co/owaO9DBBNG pic.twitter.com/itCgiEv3pq

— ANI (@ANI) October 27, 2019