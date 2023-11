Delhi Air Pollution: फिर बिगड़ सकते हैं दिल्ली के हालात! दिवाली के दिन भी 'खराब' AQI, नहीं है बारिश की संभावना

Delhi Air Pollution: दिल्ली-NCR में शुक्रवार को हुई बारिश के बाद शनिवार और रविवार को प्रदूषण के स्तर में सुधार देखने को मिला. आज यानी रविवार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज हुआ.

दिवाली की सुबह दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में मामूली गिरावट देखी गई और यह ‘खराब’ श्रेणी में रही. आज सुबह आनंद विहार में 266 AQI, आरके पुरम में 241, पंजाबी बाग में 233 और आईटीओ में 227 रहा दर्ज किया गया. इसके अलावा, रविवार को दिल्ली में बारिश की कोई संभावना नहीं है. न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 14 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

इससे पहले शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में ओवरऑल AQI 220 था. यह शुक्रवार को बारिश के कारण धुंध और वायु प्रदूषण से कुछ राहत मिलने के एक दिन बाद आया है. शनिवार शाम को प्रदूषण का स्तर काफी कम हो गया था, लेकिन रात तक फिर से बढ़ गया. जहांगीरपुरी में रात में AQI 251 रहा.

#WATCH | Delhi: The Air Quality Index (AQI) remains in the ‘Poor’ category in the national capital as per the Central Pollution Control Board (CPCB).

