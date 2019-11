नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) खतरनाक स्तर तक पहुंच गया. शनिवार शाम थोड़ी राहत के बाद 625 के खतरनाक स्तर तक पहुंचने के चलते वापस से शहर में ‘गंभीर प्लस श्रेणी’ बरकरार है. हलांकि, मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को इसमें कुछ राहत मिलने की संभावना है परंतु प्रदूषकों (पोल्यूटेंट) के चलते दृश्यता पर असर पड़ रहा है. उधर, सीआईएसएफ के महानिदेशक राजेश रंजन ने दिल्ली और एनसीआर में इंदिरा गांधी हवाईअड्डा, मेट्रो स्टेशनों और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर तैनात अपने सभी कर्मियों को प्रदूषण रोधी मास्क तत्काल वितरित करने के आदेश दिए हैं.

Delhi: Major pollutants PM 2.5 at 500 & PM 10 at 500, remain in ‘severe’ category in Lodhi Road area, according to Air Quality Index (AQI) data. pic.twitter.com/VjVsJd1hYU

— ANI (@ANI) November 3, 2019