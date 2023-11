दिवाली के बाद फिर खराब हुई इन जगहों की हवा, जानिए यूपी-महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में कैसा है AQI?

दिवाली की रात लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश का उल्लंघन करने के बाद सोमवार सुबह दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के शहरों में हवा खराब हो गई. पटाखे जलाने के बाद दिल्ली-NCR में जहरीली धुंध या ‘स्मॉग’ लौट आई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, यूपी के नोएडा में वायु गुणवत्ता यानि एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘खराब’ श्रेणी में पहुंच गई है. सीपीसीबी डेटा से पता चला कि नोएडा सेक्टर -62 में आज एक्यूआई 269 दर्ज किया गया जोकि ‘खराब’ श्रेणी में आता है.

#WATCH | Uttar Pradesh: Air Quality in Noida deteriorates to ‘Poor’ category, as per the Central Pollution Control Board (CPCB).

(Visuals from various sectors of Noida) pic.twitter.com/xoncecy50v

— ANI (@ANI) November 13, 2023