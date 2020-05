नई दिल्ली: देश में 31 मई तक लॉकडाउन है लेकिन इस बीच सरकार ने घरेलू उड़ानों को शुरू करने की इजाजत दे दी है. कई राज्य 25 मई यानि कल सोमवार से हवाई यात्रा शुरू भी कर देंगे. इस बीच हवाई सेवाओं को लेकर महाराष्ट्र में एक नया पेंच फंस गया है. महाराष्ट्र सरकार फिलहाल अभी किसी भी तरह से हवाई सेवा शुरू करने के पक्ष में नहीं दिख रही है. Also Read - महाराष्ट्र में कोरोना के 2608 नए मामले, सरकार ने कहा- फिलहाल हवाई यातायात को शुरू करने की अनुमति नहीं

बता दें कि कोरोना वायरस के सबसे बड़ी मार महाराष्ट्र को पड़ी है और मायानगरी मुंबई इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. अकेले मुंबई में महाराष्ट्र के लगभग आधे मामले हैं. गृहमंत्री अनिल देशमुख का कहना है कि मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहर रेड जोन में और यहां लॉकडाउन अभी भी पूरी तरह से लगा हुआ है ऐसे में रेड जोन से ग्रीन जोन में जाना या फिर ग्रीन जोन से रेड जोन में जाना खतरे से खाली नहीं है. Also Read - #TikTokBan की मांग के बीच बोले अनिल देशमुख- आपत्तीजनक कंटेंट पोस्ट करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

Getting passengers to come from a green zone to a red one putting them to risk of exposure doesn’t make sense. Also Read - महामारी ने भारत में तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक दिन में सामने आए 6 हजार से ज्यादा केस, 1,25000 के ऊपर पहुंचा आंकड़ा

Keeping a busy airport up & running with all Covid-safety measures will need huge staff presence and compound risk in the red zone.#PlanningOverAdHocism

