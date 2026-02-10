  • Hindi
दिल्ली-NCR में ट्रैफिक का होगा अंत! 10 मिनट में पहुंचेंगे गुरुग्राम-कनॉट प्लेस-जेवर, एयर टैक्सी पर आया CII का बड़ा प्लान

यदि यह प्लान लागू हुआ, तो दिल्ली-एनसीआर में एयर टैक्सी सेवा भारत की शहरी मोबिलिटी को बदल सकती है, ट्रैफिक कम कर सकती है और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प प्रदान कर सकती है.

दिल्ली एनसीआर वालों के लिए खुशखबरी है, अब यहां के लोगों को सुबह शाम रोज जाम में फंसकर अपनी ज़िंदगी के कई घंटे बर्बाद करने  नहीं पड़ेंगे. इसका हल निकल सकता है, इससे जुड़ी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) ने महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है, जिसका नाम ‘Navigating the Future of Advanced Air Mobility in India’ है. यह रिपोर्ट भारत में एडवांस्ड एयर मोबिलिटी (एएएम) के भविष्य को लेकर एक रोडमैप प्रस्तुत करती है, जिसमें इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग (ईवीटीओएल) विमानों यानी एयर टैक्सी का प्रमुख स्थान है. रिपोर्ट को सिविल एविएशन मिनिस्टर रम्मोहन नायडू किंजरापु ने लॉन्च किया. इसका उद्देश्य शहरी यातायात की भीड़भाड़ को कम करना, यात्रा समय को घंटों से मिनटों में बदलना और इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधाओं को दूर करना है. रिपोर्ट में दिल्ली-एनसीआर को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है, जहां गुरुग्राम, कनॉट प्लेस (सीपी) और जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (नोएडा) को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा.

गुरुग्राम से जेवर या सीपी तक

इस प्रस्तावित एयर कॉरिडोर से दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है. वर्तमान में सड़क से गुरुग्राम से जेवर या सीपी तक पहुंचने में घंटों लग जाते हैं, लेकिन एयर टैक्सी से यह दूरी मिनटों में तय की जा सकेगी. ईवीटीओएल विमान जीरो-एमिशन वाले होते हैं, जो भारत के नेट-जीरो 2070 लक्ष्य में योगदान देंगे. रिपोर्ट में रूफटॉप वर्टीपोर्ट्स (ऊपरी मंजिलों पर लैंडिंग पैड) का सुझाव दिया गया है. ऑफिस टावर, अस्पताल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की छतों को टेक-ऑफ और लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे जमीन पर जगह की कमी नहीं होगी और यह स्केलेबल तथा कम खर्चीला समाधान होगा.

दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में मॉडल लागू हो सकता है

दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में यह मॉडल आसानी से लागू हो सकता है. सीआईआई के टास्क फोर्स चेयरमैन अमित दत्ता के अनुसार, यह अध्ययन दिल्ली-एनसीआर कॉरिडोर का हाइपोथेटिकल मॉडलिंग और रेगुलेटरी टेस्टिंग पर आधारित है, जो कॉन्सेप्ट को रियलिटी में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. रिपोर्ट में डीजीसीए के अंदर एक समर्पित एएएम रेगुलेटरी फंक्शन बनाने की सिफारिश की गई है, ताकि एयर टैक्सी को सुरक्षित रूप से भारतीय हवाई क्षेत्र में शामिल किया जा सके.

मेडिकल लॉजिस्टिक्स, एयर एम्बुलेंस, कमर्शियल एयर टैक्सी

रिपोर्ट में फेज्ड अप्रोच का प्लान है. शुरुआत में मेडिकल लॉजिस्टिक्स, एयर एम्बुलेंस जैसी हाई-इंपैक्ट सेवाओं से, फिर कमर्शियल एयर टैक्सी तक. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए वेंचर लीजिंग और सेक्टर-स्पेसिफिक फंड्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का सुझाव दिया गया है.

