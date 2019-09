नई दिल्‍ली: भारत हर दिन अपनी युद्धक क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है. डीआरडी ने मंगलवार को एयर-टू-एयर मिसाइल आस्‍ट्रा का परीक्षण ओडिशा में सफलतापूर्वक किया है. आस्‍ट्रा को इसके उपयोग की कसौटी के लिए सुखोई-30 MKI से दागा गया है. इसका वीडियो जारी किया गया है.

सुखोई-30 MKI से दागी गई ये मिसाइल 70 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है. हवा में लाइव टारगेट पर एकदम सटीक निशाना लगाने वाली भारत की पहली स्‍वेदशी एयर -टू- एयर मिसाइल है.

#WATCH Defence Research & Development Organization (DRDO) yesterday successfully test fired the Astra, air to air missile with a range of over 70 kms. The missile was test fired from a Su-30MKI combat aircraft that took off from an air base in West Bengal. pic.twitter.com/HraxJLGmmj

