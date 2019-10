नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति से शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक याचिका पर जवाब मांगा. इस याचिका में एयरसेल-मैक्सिस मामले में दोनों को मिली अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई है. न्यायमूर्ति सुरैश कैत ने चिदंबरम और कार्ति को उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने संबंधी एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी किया.

अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की है. आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं. आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष अदालत के निर्णय के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय के पास गई है. ईडी ने कार्ति चिदंबरम की जमानत रद्द करने की मांग की है. इससे पहले विशेष अदालत ने अपने पांच सितंबर के आदेश में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे को जमानत दे दी थी.

Justice Suresh Kumar Kait asks P Chidambaram and Karti Chidambaram to file their response on ED’s plea by November 29, which is also the next date of hearing. https://t.co/6UejOk08sy

