नई दिल्ली: एक साल लंबे और ऐतिहासिक चला किसान आंदोलन (Kisan Andolan) अब खत्म हो गया है. हाल ही में किसान नेताओं ने आंदोलन के खत्म होने का ऐलान किया. और कहा कि कृषि कानून वापस (Farm Laws Repealed) ले लिए गए हैं. अब वो घर जाएंगे हमारी कुछ और अहम मांगें हैं, जिन्हें लेकर जनवरी में मीटिंग करेंगे. इस ऐलान के बाद अब किसान अपने-अपने घर जा रहे हैं. किसानों के जत्थे लौटते हुए देखे जा सकते हैं. इतना ही नहीं घर लौटते किसानों पर फूल बरसाए जा रहे हैं. आज एयरक्राफ्ट से वापस लौटते किसानों पर फूल बरसाए गए.

दिल्ली से वापस लौटते हुए जैसे ही किसान शम्भू बॉर्डर (Punjab-Haryana Border) पर ट्रैक्टरों में सवार होकर पहुंचे, वैसे ही उन पर फूलों की बरसा होने लगी. लोगों ने आश्चर्य से ऊपर देखा तो पता चला कि किसानों की जीत की ख़ुशी में उन पर एयरक्राफ्ट से फूल बरसाए जा रहे थे. किसान भी अपने वाहनों में झूमते हुए नज़र आये.

An aircraft showered flower petals on farmers as they reached Shambhu border (Punjab-Haryana border) from Delhi today after their year-long agitation over three farm laws & other related issues

The aircraft was arranged by a Non-Resident Indian. pic.twitter.com/5Oo8IpPeoy

