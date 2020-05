नई दिल्ली: ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के किराये को लेकर ‘तुच्छ राजनीति’ में संलिप्त होने से बचने की अपील करते हुए कहा कि स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़ लगने को रोकने के लिये रेलवे टिकट के पैसे ले रही है. Also Read - लॉकडाउन में घूम रहे शख्स की टीशर्ट पर लिखा था- अपना टाइम आएगा, पुलिस ने कहा- तेरा टाइम आ गया, फिर... VIDEO

एआईआरएफ (All India Railwaymen Federation) ने गुरुवार को सोनिया को लिखे पत्र में कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान यात्रा करना खतरनाक है, लेकिन रेल कर्मचारी अपनी कड़ी मेहनत से इसे संभव बना रहे हैं.

We've written to Congress President Sonia Gandhi &requested her that at this time everybody should unite¬hing should be spread in country reflecting differences b/w people managing things&those sitting in opposition: Shivgopal Mishra, Gen Secy, All India Railwaymen Federation pic.twitter.com/Pzg3j7rCqX

— ANI (@ANI) May 7, 2020

— ANI (@ANI) May 7, 2020