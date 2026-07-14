Explainer: फ्लाइट टिकट क्यों हो जाते हैं महंगे? SC की सख्ती के बीच समझिए एयरफेयर का पूरा गणित और नए विमान कानून का असर

त्योहार, छुट्टियों और आपात स्थिति में हवाई किराया अचानक क्यों बढ़ जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से नए विमान कानून के नियम मांगे हैं. जानिए भारत में टिकट की कीमत कैसे तय होती है और यात्रियों के क्या अधिकार हैं.

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भारत में हवाई किराया सरकार नहीं, बल्कि मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होता है.

सुप्रीम कोर्ट ने नए विमान कानून के नियम पेश करने को केंद्र से कहा है.

एयरलाइंस को किराए और शुल्क की जानकारी सार्वजनिक करना जरूरी है.

नए कानून में यात्री शिकायतों और विमानन नियमन को मजबूत करने की व्यवस्था है.

अगर आपने कभी त्योहार, लंबी छुट्टियों या किसी इमरजेंसी में फ्लाइट टिकट बुक करने की कोशिश की है, तो आपने जरूर देखा होगा कि कुछ ही घंटों में किराया कई गुना बढ़ जाता है. यही मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024) के तहत बनाए गए नियम पेश करने को कहा है. इसके बाद एक बार फिर एयरफेयर, अतिरिक्त शुल्क और यात्रियों के अधिकारों पर बहस तेज हो गई है.

भारत में हवाई टिकट की कीमत कौन तय करता है?

भारत में घरेलू हवाई किराया सरकार तय नहीं करती. एयरलाइंस अपनी कीमतें बाजार की मांग और उपलब्ध सीटों के हिसाब से तय करती हैं. इसे डायनेमिक प्राइसिंग (Dynamic Pricing) कहा जाता है. यानी जैसे-जैसे सीटें भरती जाती हैं, टिकट महंगा होता जाता है. अगर कोई यात्री महीनों पहले टिकट बुक करता है तो उसे कम कीमत मिल सकती है. वहीं, यात्रा की तारीख नजदीक आने या अचानक मांग बढ़ने पर किराया तेजी से बढ़ जाता है.

किन वजहों से बढ़ता है फ्लाइट का किराया?

हवाई टिकट की कीमत सिर्फ यात्रियों की संख्या पर निर्भर नहीं करती. इसमें कई दूसरे कारण भी शामिल होते हैं. सबसे बड़ा खर्च एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) का होता है, जो एयरलाइन की कुल परिचालन लागत का बड़ा हिस्सा है. इसके अलावा विमान की क्षमता, किसी रूट पर प्रतिस्पर्धा, यात्रियों की संख्या और मौसम भी किराया तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं. त्योहार, गर्मी की छुट्टियां, लंबे वीकेंड और आपदा जैसी परिस्थितियों में अचानक मांग बढ़ जाती है. ऐसे समय में सस्ती श्रेणी के टिकट पहले खत्म हो जाते हैं और केवल महंगे टिकट ही उपलब्ध रहते हैं.

सरकार की भूमिका क्या है?

सरकार सीधे तौर पर टिकट की कीमत तय नहीं करती, लेकिन पूरी व्यवस्था पर नजर रखती है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के तहत टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट (TMU) समय-समय पर अलग-अलग रूटों के किराए की निगरानी करती है. अगर किसी एयरलाइन पर अत्यधिक या अनुचित किराया वसूलने का आरोप साबित होता है, तो नियामक एजेंसी जरूरी निर्देश जारी कर सकती है. एयरलाइंस के लिए अपनी वेबसाइट पर किराए और शुल्क की जानकारी साफ रूप से प्रकाशित करना भी जरूरी है.

भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 में क्या बदला?

1 जनवरी 2025 से लागू भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 ने 1934 के पुराने विमान कानून की जगह ली है. इसका मकसद विमानन क्षेत्र को आधुनिक बनाना और नियमन को ज्यादा प्रभावी बनाना है. नए कानून में ऑनलाइन शिकायत निवारण व्यवस्था, नियामक संस्थाओं की स्पष्ट भूमिका, लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने और आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रोन व भविष्य की उड़ान तकनीकों को कानूनी दायरे में शामिल किया गया है. इसके साथ ही नियमों के उल्लंघन पर कड़े आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है?

एक जनहित याचिका में ये मुद्दा उठाया गया कि कई बार त्योहारों, छुट्टियों और आपात परिस्थितियों में टिकट की कीमतें अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं. साथ ही कुछ एयरलाइंस ने मुफ्त बैगेज सीमा भी कम कर दी है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नए कानून के तहत बनाए गए नियम कोर्ट के सामने पेश करने को कहा है. कोर्ट ये देखना चाहती है कि मौजूदा व्यवस्था यात्रियों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा करती है या नहीं.

क्या भारत में किराए पर सख्त नियंत्रण होना चाहिए?

एक पक्ष मानता है कि बाजार आधारित व्यवस्था से प्रतिस्पर्धा बनी रहती है और कई यात्रियों को पहले से टिकट बुक करने पर सस्ता किराया मिलता है. दूसरी तरफ उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि त्योहारों और आपात स्थितियों में अत्यधिक किराया यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ डालता है. ऐसे समय के लिए पारदर्शी और संतुलित नियम होने चाहिए ताकि यात्रियों का शोषण न हो और एयरलाइंस का कारोबार भी प्रभावित न हो. फिलहाल सरकार बाजार आधारित व्यवस्था को जारी रखने के पक्ष में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद इस विषय पर आगे नई दिशा तय हो सकती है.

भारत में फ्लाइट टिकट का किराया कौन तय करता है?

एयरलाइंस बाजार की मांग, सीटों की उपलब्धता, ईंधन लागत और प्रतिस्पर्धा के आधार पर टिकट की कीमत तय करती हैं. सरकार सीधे किराया निर्धारित नहीं करती.

त्योहारों में टिकट इतने महंगे क्यों हो जाते हैं?

त्योहारों और छुट्टियों में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है. सस्ती श्रेणी की सीटें पहले बिक जाती हैं, इसलिए बाद में केवल महंगे टिकट उपलब्ध रहते हैं.

भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 क्या है?

ये नया विमानन कानून है, जिसने पुराने Aircraft Act, 1934 की जगह ली है और विमानन क्षेत्र के नियमन और यात्री सुविधाओं को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखता है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से क्या मांगा है?

कोर्ट ने नए विमान कानून के तहत बनाए गए नियम पेश करने को कहा है ताकि एयरफेयर और अतिरिक्त शुल्क की व्यवस्था की समीक्षा की जा सके.

क्या सरकार फ्लाइट टिकट का किराया तय करती है?

नहीं, सरकार निगरानी करती है, जबकि टिकट की कीमत एयरलाइंस बाजार की परिस्थितियों के अनुसार तय करती हैं.