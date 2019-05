चेन्नई: तिरुचिरापल्ली से सिंगापुर जा रहा एक निजी विमानन कंपनी का विमान इंजन में से ‘चिंगारी’ निकलने के बाद सोमवार को चेन्नई हवाईअड्डे पर आपात स्थिति में उतरा. अधिकारियों ने बताया कि विमान हवाईअड्डे पर सुरक्षित उतरा. इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ और सभी 170 यात्री सुरक्षित विमान से बाहर निकाल लिया गया.

Total 161 passengers and crew members were on board when the incident took place. All passengers were later safely disembarked and the flight was grounded at Chennai airport. It is expected to fly back to Singapore today evening. https://t.co/R9Uq4XXY1D

