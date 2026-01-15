Hindi India Hindi

Airport Rules Not Boarding The Flight After Getting Boarding Pass Can Lead To Big Trouble Never Make This Mistake

बोर्डिंग पास लेने के बाद फ्लाइट में न चढ़ना बन सकता है बड़ी मुसीबत, भूल कर भी न करें ये गलती, पछताना पड़ेगा

अगर आप बोर्डिंग पास लेते हैं और फ्लाइट में नहीं चढ़ते हैं तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है क्योंकि ऐसी स्थिति में आप नो-शो माने जाएंगे.

Airport rules: अक्सर लोगों के साथ होता है कि यात्रा के लिए घर से निकले, ट्रेन या बस में बैठ भी गए लेकिन फिर मन बदल गया तो यात्रा नहीं की और वापस घर आ गए. लेकिन, अगर यही काम आपने एयपोर्ट पर किया तो भारी पड़ सकता है. एक बार एयरपोर्ट पर एंट्री ले ली और बोर्डिंग पास ले लिया तो बिना सूचना दिए यात्रा कैंसिल करना और हवाई अड्डे से बाहर निकलने की कोशिश करना मुसीबत का सबब बन सकता है.

क्या हैं एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास और यात्रा के नियम

वैध टिकट के साथ अगर कोई यात्री एयरपोर्ट में दाखिल होता है और अपना बोर्डिंग पास ले लेता है, इसके बाद अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो एयरलाइन को न सिर्फ रिफंड देना होता है बल्कि मुआवजा भी देना होता है. लेकिन अगर आप बोर्डिंग पास लेते हैं और फ्लाइट में नहीं चढ़ते हैं तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है क्योंकि ऐसी स्थिति में आप नो-शो माने जाएंगे.

अगर आप इंटरनेशनल टर्मिनल में घुसने के बाद अपनी फ्लाइट में न चढ़ने का फैसला करते हैं तो एयरलाइन आपको नो-शो मान लेगी. यानी आपने बोर्डिंग पास तो लिया लेकिन आपका बोर्डिंग पास गेट पर स्कैन नहीं हुआ. ऐसी स्थिति में अगर आपने चेक इन करते समय लगेज लोड करने के लिए दिया है तो उसे उतार दिया जाएगा. यही नहीं आपकी रिटर्न या कनेक्टिंग फ्लाइट्स टिकट भी कैंसिल हो सकती हैं.

बोर्डिंग पास गेट पर स्कैन नहीं होने की स्थिति में फ्लाइट उड़ने से पहले एयरलाइन को आपके बैग विमान से हटाने पड़ते हैं. ऐसा नियमों के अनुसार जरूरी है. अगर विमान में यात्री नहीं है तो उसका सामान भी नहीं जा सकता. इससे फ्लाइट में देरी हो सकती है. ऐसे मामले में हिरासत में लिए जाने की संभावना भी होती है.

इंटरनेशनल टर्मिनल पर नियम काफी सख्त होते हैं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई तरह के उपाय लागू किए जाते हैं. यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति टिकट लेकर एयपोर्ट में दाखिल होता है और बोर्डिंग पास लेने के बाद भी बोर्डिंग गेट पर नहीं पहुंचता है तो एयरलाइन स्टाफ उस यात्री को ढूंढते हैं. अगर वह आपको नहीं ढूंढ पाते हैं तो आपका चेक-इन किया हुआ सामान उतार दिया जाता है और फ्लाइट निकल जाती है. एयरपोर्ट सुरक्षा के लिहाज से ऐसा करने पर आपको संदिग्ध भी माना जा सकता है और फिर घंटों तक की पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है.

