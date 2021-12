अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) 2016 के ‘पनामा पेपर्स’ लीक (Panama Papers Leak) प्रकरण से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समक्ष पेश हुईं. आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी. ED द्वारा अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की 48 वर्षीय बहू से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत पूछताछ की जा रही है. मामला वर्ष 2016 में वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) द्वारा पनामा की कानूनी फर्म मोसैक फोंसेका के रिकॉर्ड की जांच से जुड़ा है जिसे ‘पनामा पेपर्स’ नाम से जाना जाता है.Also Read - Aishwarya Rai/Panama Papers: एश्वर्या राय को पनामा पेपर्स लीक मामलें में ईडी का समन, आज होना होगा हाजिर

