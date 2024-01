सांसद बदरुद्दीन अजमल ने कहा- Ram Mandir प्राण प्रतिष्ठा के दिनों में सफ़र न करें मुस्लिम, BJP के हो सकते हैं बड़े प्लान; ये पार्टी हमारी दुश्मन

AIUDF chief MP Badruddin Ajmal Statement: AIUDF के चीफ और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा (Ram Mandir Pran Pratishtha) के दिन को लेकर बयान दिया है. बदरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों को 20 से 25 जनवरी के बीच ट्रेन से यात्रा नहीं करने को कहा है. बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि हमें सावधानी बरतनी होगी. राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बन रहा है. इसलिए मुस्लिम घर में रहें. बीजेपी मुस्लिमों की सबसे बड़ी दुश्मन है. Badruddin Ajmal का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसे लेकर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. बता दें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है. इसे लेकर बीजेपी बड़ी तैयारियों में जुटी है.

असम के बरपेटा में बदरुद्दीन अजमल (Badruddin Ajmal) ने बयान दिया है. बदरुद्दीन अजमल ने एक सभा में कहा कि हमें सावधानी बरतनी होगी. मुस्लिमों को 20 से 25 जनवरी को यात्रा नहीं करनी चाहिए. लाखों लोग इन दिनों अयोध्या पहुंचेंगे. बीजेपी का प्लान बड़ा है. इसलिए मुस्लिम अपने घर में सुरक्षित रहें. बीजेपी मुस्लिमों की सबसे बड़ी दुश्मन है. बीजेपी मुस्लिमों की ज़िन्दगी की दुश्मन है, हमारे यकीन की दुश्मन है, यहाँ तक कि हमारी अजान तक की दुश्मन है.

Barpeta, Assam | AIUDF chief and MP Badruddin Ajmal says “We will have to be cautious. Muslims should not travel by train from January 20 to January 25. The Ram idol will be placed in Ram Janmabhoomi, the entire world will witness this. Lakhs of people will come. BJP’s plan is… pic.twitter.com/AsYwDpMyQH

