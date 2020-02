नई दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने मंगलवार देर रात सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और राष्ट्रीय राजधानी के पूर्वोत्तर जिले में हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. पूर्वोत्तर दिल्ली में इन तीन दिनों के दौरान हुई हिंसा में अब तक 13 लोगों की मारे जाने और लगभग 150 लोगों के घायल होने की खबर है. डोभाल ने दिल्ली पुलिस आयुक्त पूर्वोत्तर के कार्यालय में शीर्ष पुलिसकर्मियों के साथ मुलाकात की और स्थिति पर चर्चा की. सीलमपुर में डीसीपी के कार्यालय में बैठक के बाद डोभाल ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पूर्वोत्तर दिल्ली के सीलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर और गोकुलपुरी चौक का दौरा किया. डीसीपी नॉर्थईस्ट के साथ दिल्ली पुलिस के नवनियुक्त विशेष आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) एसएन श्रीवास्तव सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों भी उनके साथ मौजूद रहे.

