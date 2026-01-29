  • Hindi
Ajit Pawar Last Rites Live: अजित पवार को अंतिम विदाई, बारामती में उमड़ा जनसैलाब, हर आंख नम

Ajit Pawar Last Rites Live Update: पुणे जिले के बारामती में हुए एक भीषण विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और NCP प्रमुख अजित पवार का निधन हो गया. आज उनको अंतिम विदाई दी जा रही है.

Published date india.com Updated: January 29, 2026 8:32 AM IST
Ajit Pawar Last Rites Live: अजित पवार को अंतिम विदाई, बारामती में उमड़ा जनसैलाब, हर आंख नम

Ajit Pawar Last Rites Live: पुणे जिले के बारामती में हुई एक दुखद विमान दुर्घटना ने पूरे देश और महाराष्ट्र की राजनीति को स्तब्ध कर दिया है. इस हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष अजित पवार सहित कुल पांच लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई. यह घटना उस समय हुई जब विमान बारामती हवाई अड्डे के रनवे से मात्र 200 मीटर की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त होकर आग के गोले में तब्दील हो गया.

अजित पवार का अंतिम संस्कार आज उनके कार्यक्षेत्र बारामती में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगा. आम जनता के अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को विद्या प्रतिष्ठान मैदान में रखा गया है. अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत देश-प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं के पहुंचने की संभावना है.

दुर्घटना की जांच शुरू

स्थानीय पुलिस ने इस मामले में तत्काल एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज कर ली है. स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार, इस मामले की जांच अब महाराष्ट्र आपराधिक जांच विभाग को सौंपी जाएगी. यह जांच वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के तकनीकी निष्कर्षों पर आधारित होगी. AAIB, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ने पहले ही घटनास्थल पर पहुंचकर तकनीकी पहलुओं और दुर्घटना के कारणों की बारीकी से जांच शुरू कर दी है.

चुनाव चिह्न और घड़ी

हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शवों की पहचान करना बेहद चुनौतीपूर्ण था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अजित पवार के शव की पहचान उनकी कलाई पर बंधी घड़ी से हुई.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो में स्थानीय ग्रामीण जलते हुए मलबे के पास एक कलाई घड़ी की ओर इशारा करते देखे गए. संयोगवश, ‘घड़ी’ उनकी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक चुनाव चिह्न भी है. प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि इसी घड़ी के माध्यम से उनकी शिनाख्त संभव हो पाई, जो इस त्रासदी का एक अत्यंत भावुक पहलू बनकर उभरा है.

शोक की लहर

अजित पवार के निधन की खबर मिलते ही समूचे राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए इसे ‘अविश्वसनीय’ करार दिया. उन्होंने कहा कि अजित पवार के जाने से राज्य की राजनीति में एक ऐसा शून्य पैदा हो गया है, जिसे कभी भरा नहीं जा सकेगा. सरकार ने उनके सम्मान में तीन दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है.

शरद पवार की राजनीतिक अपील

वहीं, अनुभवी नेता और राकांपा (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने इस कठिन समय में संयम बरतने की अपील की है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह एक अत्यंत दुखद विमान दुर्घटना थी और सभी को इसे राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए. उन्होंने इस हादसे को एक मानवीय क्षति बताते हुए दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की.

Live Updates

  • Jan 29, 2026 8:30 AM IST

  • Jan 29, 2026 8:30 AM IST
    महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के पार्थिव शरीर को बारामती स्थित पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर सरकारी मेडिकल कॉलेज से बाहर लाया गया.
  • Jan 29, 2026 8:30 AM IST
    अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है. सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात हैं.
  • Jan 29, 2026 8:29 AM IST
    सुबह 9 बजे से अंतिम यात्रा शुरू होगी और विद्या प्रतिष्ठान के मैदान पर अंतिम यात्रा समाप्त होगी. सुबह 11.00 बजे अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा.

