अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र में राजकीय शोक की घोषणा, मुंबई यूनिवर्सिटी ने बदली परीक्षा की तारीख, जानें कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल?

Maharashtra three days mourning: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत होने के बाद तीन दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा की है. ऐसे में क्या महाराष्ट्र के स्कूल भी तीन दिन तक बंद रहेंगे, आइये जानते हैं लेटेस्ट अपडेट...

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र में तीन दिन का राजकीय शोक.

Maharashtra three days state mourning: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत की पुष्टि होने के बाद राज्य सरकार ने तीन दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने खुद इस बात की घोषणा की. राजकीय शोक के दौरान राज्य के स्कूल बंद रहेंगे. स्कूलों के अलावे मुंबई यूनिवर्सिटी ने भी स्टूडेंट्स के इग्जाम डेट दोबारा से निकालने की घोषणा की है.

महाराष्ट्र में आज बंद रहेंगे सरकारी कार्यलय

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने राजकीय शोक की घोषणा करते हुए कहा कि आज (28 जनवरी) राज्य के सारे सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे. राजकीय शोक के दौरान स्कूल भी बंद रहेंगे. मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी X पोस्ट से भी साझा किया.

बता दें कि अजित पवार, डिप्टी सीएम के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ काम ही कर रहे थे. दोनों नेताओं के आपसी संबंध भी अच्छे थे.

क्या तीन दिन स्कूल भी बंद रहेंगे?

तीन दिन के राजकीय शोक के बाद राज्य में स्कूलों की छुट्टी को लेकर भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है. बता दें कि राज्य में तीन दिन का राजकीय शोक होगा. वहीं, सरकारी कार्यलयों में केवल एक दिन यानि आज ही छुट्टी रहेगी. वहीं, राजकीय शोक के दौरान सरकारी कार्यलयों पर राष्ट्रीय झंडे झुके रहेंगे और इस दौरान कहीं भी झंडे को फहराया नहीं जाएगा. इसके अलावे तीन दिन तक राज्य सरकार द्वारा किसी भी मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा.

वहीं, बढ़ते कंफ्यूजन को लेकर महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग के अधिकारी ने कहा कि अभी तक केवल आज की छुट्टी की अधिकारिक घोषणा की गई है. लेकिन 29 और 30 जनवरी को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है. अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अगर स्कलों में छुट्टी से जुड़ा कोई फैसला लिया जाता है तो आज शाम तक इसकी अधिकारिक रूप से घोषणा की जाएगी.

मुंबई यूनिवर्सिटी ने बदला इग्जाम शेड्यूल

अजित पवार के मौत की खबर सार्वजनिक होने के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स के इग्जाम को रि-शेड्यूल करने का फैसला लिया है. यूनिवर्सिटी ने अपने आदेश में संबंधित कॉलेजों और शिक्षण संस्थान को निर्देश देते हुए कहा कि वे आज होने परीक्षा को किसी दूसरे दिन शेड्यूल करें.

