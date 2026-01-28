  • Hindi
एक हादसा, कई सवाल; अजित पवार के बाद अब कौन संभालेगा NCP की कमान, अब कौन थामेगा सत्ता की बागडोर?

अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत ने न सिर्फ बारामती बल्कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को झकझोर दिया है. इस हादसे के बाद एनसीपी और पवार परिवार के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं.

Who will lead NCP: बारामती में हुए विमान हादसे ने महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा ही बदल दी. इस हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) की मौत हो गई. इस खबर से न केवल बारामती बल्कि पूरा राज्य शोक में डूब गया. जिस समय यह हादसा हुआ, उस वक्त अजित पवार राजनीति के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जा रहे थे. अजित पवार के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) का भविष्य क्या होगा और पवार परिवार की राजनीति किस दिशा में जाएगी.

अजित पवार का परिवार

अजित पवार, शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे थे. उनके परिवार में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं. उनके दो बेटे हैं पार्थ पवार और जय पवार. पार्थ पवार पहले लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली थी.

NCP का टूटना और सत्ता की लड़ाई

जुलाई 2023 में अजित पवार ने बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए बीजेपी-शिवसेना सरकार का साथ दिया था. इसके बाद एनसीपी दो हिस्सों में बंट गई. एक गुट अजित पवार के साथ चला गया और दूसरा शरद पवार के नेतृत्व में बना रहा. चुनाव आयोग ने अजित पवार के गुट को असली एनसीपी और पार्टी का चुनाव चिन्ह भी दे दिया था. इस फैसले के बाद परिवार और पार्टी दोनों में दूरी बढ़ गई थी.

अब कौन संभालेगा अजित पवार का गुट?

अजित पवार के निधन के बाद उनके गुट में नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति है. सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार आगे आएंगी या फिर उनके बेटे पार्थ और जय पवार को राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी. पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने विधायकों को एकजुट रखना और सत्ता में अपनी स्थिति बनाए रखना है.

सुप्रिया सुले और रोहित पवार की भूमिका

शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले एनसीपी (शरद पवार गुट) की सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं. वहीं रोहित पवार, जो शरद पवार के भतीजे हैं, युवा नेता के तौर पर तेजी से उभरे हैं. अजित पवार के निधन के बाद यह चर्चा भी तेज है कि पार्टी की अगली पीढ़ी में किसे आगे बढ़ाया जाएगा.

क्या एनसीपी फिर एक होगी?

इस हादसे के बाद एनसीपी के दोनों गुटों के फिर से एक होने की अटकलें लगने लगी हैं. बताया जा रहा है कि हाल के महीनों में दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी चल रही थी. अब अजित पवार के जाने के बाद शरद पवार पार्टी को फिर से एकजुट करने की कोशिश कर सकते हैं.

शरद पवार का फैसला अहम

85 वर्षीय शरद पवार पहले ही संकेत दे चुके थे कि वे 2026 के बाद सक्रिय राजनीति से दूरी बना सकते हैं. लेकिन अजित पवार के निधन के बाद माना जा रहा है कि वे पार्टी और परिवार को संभालने के लिए अपने फैसले पर दोबारा विचार कर सकते हैं.

