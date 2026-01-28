By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
चाचा 3 बार के मुख्यमंत्री, बहन सांसद... अजित परिवार के परिवार से कौन-कौन राजनीति में सक्रिय, देखें पूरी List
Ajit Pawar Family: अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी राजनैतिक घराने से ताल्लुक रखती हैं. अजित पवार के बडे़ बेटे पार्थ पवार लोकसभा चुनाव लड़े थे. आइये जानते हैं अजित परिवार से राजनीति में कौन-कौन सक्रिय...
Ajit pawar family tree: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन क्रैश में दुखद मौत हो गई. वे अपने चार्टर्ड प्लेन से बारामती जा रहे थे. अजित पवार के साथ हुए हादसे की खबर सुनते ही उनके परिवार के सभी लोग बारामती पहुंचे. ‘दादा’ के नाम से फेमस अजित पवार केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे कुनबे के सदस्य थे जिसकी जड़ें महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में फैली हुई हैं. वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दिग्गज शरद पवार के भतीजे थे. हालांकि, चाचा की कद्दावर छवि से बाहर निकलकर उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई.
पिता का बॉलीवुड कनेक्शन
अजित पवार के राजनीतिक कद को देखकर अक्सर लोग हैरान होते हैं कि यदि वे राजनीति में न होते, तो कहां होते? दरअसल, उनके पिता अनंतराव पवार फिल्म जगत में एक मशहूर नाम थे. उन्होंने मशहूर निर्देशक वी. शांताराम के ऐतिहासिक राजकमल स्टूडियो में लंबे समय तक काम किया था. हालांकि, अजित पवार ने सिल्वर स्क्रीन के बजाय सियासत के मैदान को चुना और अपने चाचा शरद पवार से राजनीति के गुर सीखे.
पत्नी सुनेत्रा और दो बेटों का साथ
अजित पवार के निजी जीवन की सबसे मजबूत स्तंभ उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार रहीं. सुनेत्रा खुद एक राजनीतिक परिवार से आती हैं. वे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री पद्मसिंह बाजीराव पाटिल की बहन हैं. अजित पवार की पत्नी ने भी चुनाव लड़ा था, तब वह अपनी ननद यानि सुप्रिया सुले से चुनाव हारी थी.
अजित पवार के परिवार में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, दो बेटे, पार्थ और जय पवार है. पार्थ पवार, अजित पवार के बड़े बेटे हैं, जिन्होंने मावल सीट से लोकसभा चुनाव लड़कर राजनीति में कदम रखा था. लेकिन वे चुनाव हार गए थे. जय पवार, उनके छोटे बेटे हैं, जो फिलहाल सक्रिय राजनीति से दूर रहते हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियों में हाथ बंटाते हैं. अजित परिवार से जुड़े रोहित पवार भी दो बार से विधायक हैं.
भाई-बहन और पारिवारिक तालमेल
अजित पवार के बड़े भाई श्रीनिवास पवार एक सफल बिजनेसमैन हैं. उनका कारोबार ऑटोमोबाइल से लेकर कृषि क्षेत्र तक फैला हुआ है. कहा जाता है कि अजित पवार अपने हर महत्वपूर्ण फैसले में श्रीनिवास की सलाह जरूर लेते थे. उनकी बहन विजय पाटिल मीडिया जगत से जुड़ी हैं.
चाचा 3 बार के सीएम और बहन सांसद
शरद पवार, अजित पवार के चाचा हैं. वे महाराष्ट्र के 3 बार के सीएम रहें हैं. वे केन्द्र में कृषि मंत्री भी बने. शरद पवार की बेटी और राज्यसभा सांसद सुप्रिया सुले, अजित पवार की चचेरी बहन हैं. 2023 में जब अजित पवार ने चाचा से बगावत कर बीजेपी-शिवसेना (महायुति) सरकार का दामन थामा, तब राजनीतिक गलियारों में कड़वाहट की चर्चा थी. लेकिन सुप्रिया सुले ने हमेशा गरिमा बनाए रखी और कहा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अजित दादा हमेशा मेरे बड़े भाई रहेंगे.
जाते-जाते बता दें कि अजित पवार का परिवार केवल सत्ता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें रिश्तों की गहराई और एक-दूसरे के प्रति सम्मान भी हमेशा बना रहा. उनके जीवन का सफर यह सिखाता है कि विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन परिवार की बुनियाद हमेशा मजबूत रहनी चाहिए.
