जाते-जाते अपने चाचा और राजनीतिक गुरु शरद पवार से सभी गिले-शिकवे दूर कर गये अजित पवार
भले ही अजित पवार के चलते NCP दो धड़ो में बंटा हो लेकिन हालिया नगर निकाय चुनाव में NCP के दोनों धड़ों ने साथ चुनाव लड़ा. इस समय पब्लिक के बीच ये संदेश गया कि अजित पवार और उनके चाचा शरद पवार, बहन सुप्रिया सुले के बीच रिश्ते दोबारा से बेहतर हुए.
अजित पवार की आज सुबह दुखद प्लेन क्रैश में मौत हो गई. अजित पवार महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में राज्य के वित्त मंत्री के तौर पर सेवा दे रहे थे. हालांकि, बीजेपी सरकार को समर्थन देने के बाद भले ही NCP में दरार आ गई थी, लेकिन अजित पवार अपने परिवार से रिश्ते सुधारने शुरू कर दिए थे. NCP के दोनों धड़ो ने साथ मिलकर महाराष्ट्र निकाय साथ लड़ा था. हालांकि, NCP के दो धड़ों में बंटने पर भी अजित पवार कई सार्वजनिक मौके पर बहन सुप्रिया सुले और चाचा शरद पवार के लिए सम्मान जताते नजर आते रहे.
NCP के दोनों गुटों ने साथ मिलकर लड़ा निकाय चुनाव!
NCP के दो गुटों में बंटने के बाद खराब हुए अजित पवार के खराब रिश्ते, अपने चाचा शरद पवार और अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले से रिश्ते बेहतर होने लगे थे. यही वजह थी कि NCP के दोनों गुटों ने पिंपरी चिंचवड नगर निगम चुनाव एक साथ लड़ा. निकाय चुनाव साथ लड़ने की घोषणा सुप्रिया सुले ने खुद की थी.
जब दो गुटों में बंटा था NCP
जून 2023 में जब अजित पवार ने NCP के एक बड़े गुट के साथ शिंदे-फडणवीस सरकार में शामिल होने का फैसला किया था, तब से ही परिवार और पार्टी दो धड़ों में बंट गई थी. लेकिन इस ताजा सुलह ने कार्यकर्ताओं के बीच भी एक सकारात्मक संदेश गया.
प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत
रिपोर्ट की मानें तो अजित पवार अपने चार्टर्ड प्लेन से बारामती की यात्रा पर थे. बारामती में लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसलने से प्लेन क्रैश हो गया. इस हादसे में अब तक 6लोगों के मरने की खबर आई हैं.
