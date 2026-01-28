Hindi India Hindi

VIDEO: महाराष्ट्र में लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश, डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 6 की मौत

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के बारामती में लैंडिंग के वक्त उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान क्रैश हो गया है. हादसे के समय पवार विमान में ही मौजूद थे.

Maharashtra Plane Crash: महाराष्ट्र के बारामती क्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई है. राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान बारामती में लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया. बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना उस समय हुई जब विमान रनवे पर उतरने की कोशिश कर रहा था. हादसे में अजित पवार समेत विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई है.

इस खबर के सामने आते ही प्रशासन और उनके समर्थकों में हड़कंप मच गया है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार अपने निर्धारित दौरे के तहत बारामती जा रहे थे. जब उनका विमान लैंडिंग की प्रक्रिया में था, तभी अचानक तकनीकी खराबी या संतुलन बिगड़ने की वजह से विमान क्रैश हो गया.

लैंडिंग के वक्त हुआ हादसा

चश्मदीदों और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, लैंडिंग के वक्त विमान की रफ्तार और दिशा को लेकर कुछ समस्या आई, जिसके कारण यह अनियंत्रित हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस, एम्बुलेंस और राहत बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए. दुर्घटना स्थल की घेराबंदी कर दी गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

Ajit Pawar’s Plane Crash Lands In Maharashtra’s Baramati. More details awaited. pic.twitter.com/geD8G9meXK — Ashoke Raj (@Ashoke_Raj) January 28, 2026

विमान में सवार थे अजित पवार

इस विमान में खुद अजित पवार सवार थे. उनके साथ उनके स्टाफ के कुछ सदस्य और पायलट भी मौजूद थे. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, हादसे में सभी की मौत की खबर है. बारामती उनका गृह क्षेत्र और मजबूत गढ़ है, इसलिए वहां भारी संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ता भी इकट्ठा होने लगे हैं.

सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार दिल्ली से बारामती के लिए रवाना होने वाले हैं. रवाना होने से पहले तीनों नेता इस समय शरद पवार के आवास पर एक साथ मौजूद हैं, जहां से उनके संयुक्त रूप से आगे की यात्रा कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है.

सुरक्षा पर खड़े हुए सवाल

वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान इस तरह का विमान हादसा होना सुरक्षा व्यवस्था और विमान के रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े करता है. विमान की तकनीकी स्थिति क्या थी और क्या लैंडिंग से पहले पायलट ने किसी खराबी की सूचना दी थी, इसकी गहन जांच की जा रही है. नागरिक उड्डयन विभाग और राज्य सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की बारीकी से छानबीन करेंगी ताकि हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके.

प्रशासनिक प्रतिक्रिया और बचाव कार्य

हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री कार्यालय और राज्य के अन्य बड़े नेता लगातार संपर्क बनाए हुए हैं. बारामती के स्थानीय प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है. पास के अस्पतालों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें. फिलहाल, पूरे महाराष्ट्र में गम का माहौल है.