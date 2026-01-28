  • Hindi
  • India Hindi
  • Ajit Pawar Plane Crash Cctv Video Baramati Airport Learjet Fireball Unstable Landing Explosion Maharashtra News

तेजी से नीचे आया, फिर बन गया आग का गोला, डरा देगा नया CCTV वीडियो, देखें अजित पवार के विमान का आखिरी खौफनाक पल

Plane Crash CCTV Video: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है. ये वीडियो काफी भयावह है.

Published date india.com Updated: January 28, 2026 9:21 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
तेजी से नीचे आया, फिर बन गया आग का गोला, डरा देगा नया CCTV वीडियो, देखें अजित पवार के विमान का आखिरी खौफनाक पल

Plane Crash CCTV Video: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना से जुड़ा एक नया CCTV वीडियो सामने आया है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान बारामती के एक मंदिर के पास बहुत तेजी से नीचे आता है और कुछ ही सेकंड बाद आग का भीषण गोला बन जाता है. इसके बाद आसमान में काले धुएं का विशाल गुबार उठता दिखाई देता है.

इस हादसे से पहले भी एक CCTV फुटेज सामने आया था, जिसमें विमान एक छोटी दुकान के पीछे गिरता नजर आया था. कुछ ही पलों में जोरदार धमाका हुआ और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हादसे के कारणों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. विमान का ब्लैक बॉक्स, जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर शामिल हैं. मिलने के बाद ही असली वजह सामने आ पाएगी.

जानकारी के मुताबिक, अजित पवार बुधवार (28 जनवरी) सुबह मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे. उन्हें पुणे जिले में जिला परिषद चुनावों के सिलसिले में चार जनसभाओं को संबोधित करना था. लेकिन बारामती एयरपोर्ट पर मौसम और दृश्यता खराब होने के कारण विमान को पहले ‘गो-अराउंड’ करना पड़ा, यानी लैंडिंग रोककर दोबारा चक्कर लगाना पड़ा.

ATC को नहीं दिया गया जरूरी रीडबैक

सरकारी बयान के अनुसार, दूसरी बार लैंडिंग की अनुमति मिलने के बाद विमान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को जरूरी ‘रीडबैक’ नहीं दिया. कुछ ही क्षणों बाद रनवे के किनारे विमान आग की लपटों में घिर गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हो गई. इनमें उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अनुभवी पायलट कैप्टन सुमित कपूर (15,000 घंटे की उड़ान का अनुभव), को-पायलट कैप्टन शांभवी पाठक (1,500 घंटे का अनुभव), निजी सुरक्षा अधिकारी विदिप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली शामिल हैं.

वहां मौजूद लोगों ने हादसे को बेहद भयावह बताया. स्थानीय लोगों के अनुसार, विमान कुछ देर तक एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाता दिखा और आखिरी समय में अस्थिर नजर आया. फिर वह जोर से जमीन से टकराया और लगातार कई धमाकों के साथ आग का गोला बन गया. धमाके की आवाज आसपास के घरों तक सुनाई दी.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.