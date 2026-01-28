By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Ajit Pawar Plane Crash: जिस विमान में सवार थे अजित पवार वो किस कंपनी का? जानिए इस चार्टर्ड प्लेन की कीमत
Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन गया है. बारामती में चुनावी बैठकों के लिए जाते समय उनका लियरजेट-45 विमान क्रैश हो गया.
Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज दिन बेहद दुखद खबर लेकर आया. राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का एक विमान हादसे में दुखद निधन हो गया. यह हादसा उस समय हुआ जब वे अपने निर्वाचन क्षेत्र बारामती के दौरे पर थे. इस खबर ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है.
अजित पवार आज बारामती में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के सिलसिले में आयोजित पांच से छह महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होने जा रहे थे. चुनाव प्रचार और रणनीतिक बैठकों के लिए वे मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे. रास्ते में ही उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया.
हादसे की तस्वीरें विचलित करने वाली
हादसे के बाद जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, वे विचलित करने वाले हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान गिरने के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसके कई टुकड़े हो गए. मौके पर मची अफरा-तफरी और मलबे की स्थिति इस हादसे की गंभीरता को बयां कर रही है.
कैसा था अजित पवार का विमान ‘लियरजेट-45’?
इस दुखद घटना के बाद हर कोई उस विमान के बारे में जानना चाहता है जिसमें अजित पवार सफर कर रहे थे. उनके विमान का नाम लियरजेट-45 (Learjet 45) था.
किसने बनाया है ये विमान?
लियरजेट-45 को मशहूर विमान निर्माता कंपनी बॉम्बार्डियर ने बनाया है. यह दुनिया भर में एक लोकप्रिय बिजनेस जेट माना जाता है. इसका उपयोग अक्सर बड़े कॉर्पोरेट घराने, वीआईपी हस्तियां और चार्टर फ्लाइट्स के लिए किया जाता है.
यह विमान अपनी रफ्तार और आरामदायक केबिन के लिए मशहूर है. इसके भीतर लगभग 8 यात्री बहुत आराम से सफर कर सकते हैं. इसकी बनावट ऐसी है कि कम समय में लंबी दूरी तय करने वाले व्यस्त राजनेताओं और अधिकारियों के लिए यह पहली पसंद रहता है.
लंबी उड़ान भरने में सक्षम
लियरजेट-45 में दो शक्तिशाली इंजन लगे होते हैं. ये इंजन इसे बहुत तेज रफ्तार और बिना रुके लंबी उड़ान भरने की ताकत देते हैं. आधुनिक एवियोनिक्स और संतुलित डिजाइन की वजह से इसे एक स्थिर और सुरक्षित विमान माना जाता रहा है, लेकिन इस हादसे ने सुरक्षा मानकों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं.
कितनी थी इस विमान की कीमत?
लियरजेट-45 कोई साधारण विमान नहीं है, यह एक प्रीमियम सेगमेंट का जेट है. जब यह विमान नया बाजार में आया था, तब इसकी कीमत लगभग 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो भारतीय मुद्रा में 80 करोड़ रुपये से भी अधिक बैठती है. वर्तमान में पुराने मॉडलों की कीमत उनकी स्थिति के आधार पर 2.5 से 4.5 मिलियन डॉलर (लगभग 20 से 35 करोड़ रुपये) के बीच होती है.
मेंटेनेंस और किराया
इस विमान को चलाने का सालाना खर्च करीब 6 से 8 लाख डॉलर आता है. अगर कोई इसे किराए पर लेना चाहे, तो इसका खर्च 3,000 से 4,500 डॉलर प्रति घंटा (लगभग 2.5 से 3.7 लाख रुपये) तक होता है.
अजित पवार का जाना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है. वे एक कद्दावर नेता थे जो अपनी प्रशासनिक पकड़ के लिए जाने जाते थे. इस हादसे ने एक बार फिर वीआईपी सुरक्षा और विमानों के तकनीकी रखरखाव की ओर ध्यान खींचा है. पूरा राज्य आज शोक की लहर में डूबा हुआ है.
