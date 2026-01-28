By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
'यह सिर्फ एक हादसा है, इसमें राजनीति नहीं...', भतीजे की मौत के बाद आया शरद पवार का पहला बयान, की ये अपील
अजित पवार की मौत पर शरद पवार ने इसे 'शुद्ध रूप से एक दुर्घटना' बताया और राजनीति न करने की अपील की. वहीं, ममता बनर्जी और कांग्रेस नेताओं ने संदेह जताते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है.
Sharad Pawar on Ajit Pawar: अजित पवार की आकस्मिक मौत ने देश की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है. इस दुखद घटना के बाद जहां एक ओर शोक की लहर है, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर राजनीतिक बयानबाज़ी भी तेज हो गई है. ऐसे माहौल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के प्रमुख शरद पवार का बयान बेहद अहम माना जा रहा है. भतीजे की मौत के बाद अपनी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया में शरद पवार ने साफ कहा कि यह घटना ‘पूरी तरह एक हादसा’ है और इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं की जानी चाहिए.
शरद पवार ने विपक्षी दलों से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि राज्य ने एक बड़ी और अपूरणीय क्षति झेली है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है. उनके इस बयान को उन राजनीतिक दलों के लिए स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जो इस हादसे को लेकर सवाल उठा रहे हैं. शरद पवार ने यह भी संकेत दिया कि जांच चल रही है और निष्कर्ष आने से पहले किसी भी तरह के आरोप लगाना ठीक नहीं होगा.
क्या बोलीं ममता बनर्जी?
हालांकि, इस मुद्दे पर सभी नेताओं की राय एक जैसी नहीं है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अजित पवार की मौत पर गहरा संदेह जताया है. उन्होंने देश में राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब उन्हें केवल सुप्रीम कोर्ट पर ही भरोसा है. ममता बनर्जी ने इस घटना की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की और दावा किया कि जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता खत्म होती जा रही है.
कांग्रेस नेताओं ने भी इस मामले में सवाल खड़े किए हैं. वरिष्ठ कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने ‘उचित और पारदर्शी जांच’ की मांग की है, ताकि सभी संदेह दूर हो सकें. वहीं दिग्विजय सिंह ने हादसे की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कम दृश्यता में लैंडिंग जैसे तकनीकी पहलुओं की गहराई से जांच होनी चाहिए. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इससे पहले भी इसी कंपनी से जुड़ा एक हादसा हो चुका है, जिससे चिंताएं और बढ़ गई हैं.
शुरुआती जांच की रिपोर्ट
इस बीच, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस Bombardier Learjet 45 विमान में अजित पवार यात्रा कर रहे थे, वह पूरी तरह से एयरवर्थी था. विमान में किसी तरह की तकनीकी खराबी नहीं पाई गई और उसे उड़ा रहे पायलटों का संयुक्त उड़ान अनुभव करीब 15,000 घंटे का था. इस रिपोर्ट के बाद भी राजनीतिक हलकों में सवाल थमे नहीं हैं.
अजित पवार की मौत ऐसे समय में हुई है, जब वे अपने अलग हुए चाचा शरद पवार के साथ फिर से राजनीतिक रूप से करीब आते दिख रहे थे. हाल ही में दोनों ने मिलकर पिंपरी-चिंचवाड़ और पुणे नगर निगम चुनाव बिना महायुति सहयोगियों के लड़े थे. 2023 में एनसीपी के विभाजन और पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर हुए विवाद के बाद यह घटनाक्रम राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा था
कुल मिलाकर, यह हादसा केवल एक व्यक्तिगत या पारिवारिक क्षति नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी एक बड़ा झटका है. अब सभी की निगाहें जांच के अंतिम निष्कर्ष पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि यह वास्तव में केवल एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और कारण छिपा है.
