Ajit Pawar Plane Crash: CCTV में कैद तबाही का पल, लैंडिंग के दौरान बेकाबू हुआ प्लेन, जोरदार धमाके के बाद चारों ओर धुएं का सैलाब; देखें वीडियो

Ajit Pawar Plane Crash: CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि लैंडिंग के दौरान विमान अचानक संतुलन खो बैठा, तेज धमाके के साथ जमीन से टकराया और कुछ ही पलों में आग के भीषण गोले में तब्दील हो गया.

Ajit Pawar Plane Crash Video: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़ा एक बेहद डरावना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बुधवार (28 जनवरी) सुबह बारामती एयरपोर्ट के पास एक चार्टर्ड Learjet 45 विमान लैंडिंग के दौरान नोजडाइव करते हुए जमीन से टकराया और देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गया. वायरल हो रहे CCTV फुटेज में विमान के नीचे आते ही तेज धमाका और काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई देता है. इस हादसे में अजित पवार समेत विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई.

सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि टक्कर होते ही चारों ओर घना धुआं फैल गया. आग इतनी भीषण थी कि मौके पर मौजूद लोग कुछ समय तक पास जाने की हिम्मत नहीं कर सके. हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लपटें दूर से ही दिखाई देने लगीं. बताया जा रहा है कि यह फुटेज एयरस्ट्रिप के पास लगे एक CCTV कैमरे का है, जिसमें विमान अस्थिर स्थिति में नीचे आता दिख रहा है. कुछ ही सेकेंड बाद प्लेन जमीन से टकराता है और जोरदार विस्फोट के साथ आग लग जाती है.

यहां देखें वीडियो-

The plane in which Ajit Pawar was traveling was owned by VSR Ventures. Deeply saddened by the tragic loss of Captain Shambhavi Pathak in the Baramati plane crash#AjitPawar pic.twitter.com/lXqLwkURdT — Sumit (@SumitHansd) January 28, 2026

वीडियो में आग की लपटें इतनी तेज नजर आती हैं कि आसपास खड़े लोग भी दूरी बनाए रखते दिखते हैं. हालांकि, इस वीडियो और दावे को लेकर अब तक किसी भी सरकारी एजेंसी या प्रशासनिक अधिकारी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. ANI को दिए बयान में कहा गया, ‘मैंने अपनी आंखों से देखा. प्लेन नीचे आते समय ही असंतुलित लग रहा था. फिर तेज धमाका हुआ और आग लग गई.’ दावा किया गया कि विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई, लेकिन इस तरह की किसी भी जानकारी की पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है.

