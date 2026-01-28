By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Ajit Pawar Plane Crash LIVE Updates: प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख
Ajit Pawar Plane Crash LIVE Updates: बारामती के पास उपमुख्यमंत्री अजित पवार का निजी चार्टर्ड विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया है. यह भीषण हादसा उस वक्त हुआ जब पवार चुनाव प्रचार के लिए मुंबई से बारामती पहुंच रहे थे.
Ajit Pawar Plane Crash Live Updates: महाराष्ट्र के बारामती से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अजित पवार का निजी चार्टर्ड विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. यह हादसा बारामती एयरपोर्ट के पास हुआ, जिसने पूरे राज्य के साथ-साथ देश के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है.
इस हादसे में अजित पवार समेत विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, अजित पवार मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे. उन्हें वहां 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनावों के सिलसिले में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था.
हादसे की भयावह वीडियो आई सामने
जब उनका विमान बारामती एयरपोर्ट के रनवे पर लैंडिंग के लिए नीचे आ रहा था, तभी अचानक वह अनियंत्रित हो गया और पास के एक खेत में जा गिरा. मौके से जो वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, वे काफी भयावह हैं. दुर्घटना के तुरंत बाद विमान में भीषण आग लग गई और आकाश में काले धुएं का गुबार छा गया. विमान पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है और उसका मलबा काफी दूर तक बिखरा हुआ है.
राहत और बचाव कार्य
दुर्घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में क्रैश साइट पर जमा हो गए. राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का काम शुरू किया. प्रशासन ने इलाके की घेराबंदी कर दी है ताकि जांच में कोई बाधा न आए.
हादसे के पीछे की वजह?
अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या फिर लैंडिंग के वक्त खराब मौसम या पायलट की चूक के कारण क्रैश लैंडिंग हुई. नागरिक उड्डयन विभाग और विमानन विशेषज्ञ इस पूरे मामले की गहन जांच करेंगे. अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा चेहरा हैं और एक दिन पहले ही उन्होंने मुंबई में कैबिनेट की अहम बैठक में हिस्सा लिया था. चुनावी माहौल के बीच इस तरह के बड़े हादसे ने सभी को स्तब्ध कर दिया है.
