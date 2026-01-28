  • Hindi
  • India Hindi
  • Ajit Pawar Plane Crash Live Updates 28 January Maharashtra Deputy Cm Died In Plane Accident Baramati Latest Updates In Hindi
live

Ajit Pawar Plane Crash LIVE Updates: प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख

Ajit Pawar Plane Crash LIVE Updates: बारामती के पास उपमुख्यमंत्री अजित पवार का निजी चार्टर्ड विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया है. यह भीषण हादसा उस वक्त हुआ जब पवार चुनाव प्रचार के लिए मुंबई से बारामती पहुंच रहे थे.

Published date india.com Updated: January 28, 2026 10:44 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
Ajit Pawar Plane Crash LIVE Updates: प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख

Ajit Pawar Plane Crash Live Updates: महाराष्ट्र के बारामती से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अजित पवार का निजी चार्टर्ड विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. यह हादसा बारामती एयरपोर्ट के पास हुआ, जिसने पूरे राज्य के साथ-साथ देश के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है.

इस हादसे में अजित पवार समेत विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, अजित पवार मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे. उन्हें वहां 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनावों के सिलसिले में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था.

हादसे की भयावह वीडियो आई सामने

जब उनका विमान बारामती एयरपोर्ट के रनवे पर लैंडिंग के लिए नीचे आ रहा था, तभी अचानक वह अनियंत्रित हो गया और पास के एक खेत में जा गिरा. मौके से जो वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, वे काफी भयावह हैं. दुर्घटना के तुरंत बाद विमान में भीषण आग लग गई और आकाश में काले धुएं का गुबार छा गया. विमान पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है और उसका मलबा काफी दूर तक बिखरा हुआ है.

राहत और बचाव कार्य

दुर्घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में क्रैश साइट पर जमा हो गए. राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का काम शुरू किया. प्रशासन ने इलाके की घेराबंदी कर दी है ताकि जांच में कोई बाधा न आए.

हादसे के पीछे की वजह?

अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या फिर लैंडिंग के वक्त खराब मौसम या पायलट की चूक के कारण क्रैश लैंडिंग हुई. नागरिक उड्डयन विभाग और विमानन विशेषज्ञ इस पूरे मामले की गहन जांच करेंगे. अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा चेहरा हैं और एक दिन पहले ही उन्होंने मुंबई में कैबिनेट की अहम बैठक में हिस्सा लिया था. चुनावी माहौल के बीच इस तरह के बड़े हादसे ने सभी को स्तब्ध कर दिया है.

Live Updates

  • Jan 28, 2026 10:42 AM IST

    NCP के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले, और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का परिवार- पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार दिल्ली से बारामती (महाराष्ट्र) के लिए रवाना हो रहे हैं.

  • Jan 28, 2026 10:42 AM IST

    महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत पर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, “अजित पवार की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है. वह राजनीति में मेरे करीबी दोस्त थे, और हमारे पारिवारिक संबंध भी थे. उनका जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है. पार्टी की ओर से, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं.”

  • Jan 28, 2026 10:40 AM IST

    पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा, “महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुखद विमान हादसे से बहुत दुख हुआ. इस हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं. दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों को शक्ति और हिम्मत मिले, इसके लिए प्रार्थना करता हूं.”

  • Jan 28, 2026 10:39 AM IST

  • Jan 28, 2026 10:39 AM IST

    NCP-SCP नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, बारामती में एक प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत की खबर सुनकर कुछ बोल नहीं पाए और रो पड़े.

  • Jan 28, 2026 10:33 AM IST

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, “महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री अजीत पवार के असमय निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ. अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में, वह महाराष्ट्र के विकास और समृद्धि के लिए समर्पित रहे. वह लोगों के प्रति अपनी करुणा और सार्वजनिक सेवा के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए जाने जाते थे. मैं उनके परिवार, शुभचिंतकों और प्रशंसकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं.”

  • Jan 28, 2026 10:32 AM IST

    मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया, “मैंने यह अपनी आंखों से देखा. यह सच में बहुत दुखद है. जब विमान नीचे आ रहा था, तो ऐसा लगा कि यह क्रैश हो जाएगा, और यह क्रैश हो गया. फिर इसमें धमाका हुआ. बहुत बड़ा धमाका हुआ. उसके बाद, हम यहां भागे और देखा कि विमान में आग लगी हुई थी. विमान में फिर से 4-5 धमाके हुए और लोग यहां आए, और उन्होंने लोगों को (विमान से) बाहर निकालने की कोशिश की. लेकिन क्योंकि यह बहुत बड़ी आग थी, इसलिए लोग मदद नहीं कर पाए. अजित पवार विमान में सवार थे और यह हमारे लिए बहुत दुखद है. मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता.”

  • Jan 28, 2026 10:23 AM IST

  • Jan 28, 2026 10:21 AM IST

    पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया और बारामती प्लेन क्रैश के बारे में जानकारी और अपडेट लिए.

  • Jan 28, 2026 10:20 AM IST

    महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के चार्टर प्लेन क्रैश में निधन पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, “अलग-अलग मीडिया चैनलों पर जो विजुअल्स दिख रहे हैं, उनसे लगता है कि यह एक गंभीर प्लेन क्रैश है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार इस प्लेन में सवार थे.”

About the Author

Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.