बारामती विमान हादसा और 1952 जोधपुर त्रासदी; हनवंत सिंह से अजित पवार तक... राजनीति और विमान हादसों का कनेक्शन

अजित पवार के बारामती विमान हादसे ने 1952 में हुए जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह के विमान दुर्घटना की यादें ताजा कर दी हैं. हनवंत सिंह और उनकी पत्नी जुबैदा बेगम उस हादसे में मारे गए थे. दोनों मामलों में नेता की उड़ान और राजनीति की दिशा में जोखिम जुड़े हुए दिखाई देते हैं.

Published date india.com Published: January 28, 2026 6:37 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
Maharaja Hanwant Singh Plane Crash: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बारामती विमान हादसे ने न केवल लोगों को झकझोर दिया, बल्कि भारत के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में एक पुराने त्रासदी की यादें भी ताजा कर दीं. यह यादें सीधे राजस्थान की 1952 की उस घटना से जुड़ी हैं, जब जोधपुर के अंतिम शासक महाराजा हनवंत सिंह और उनकी पत्नी जुबैदा बेगम का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था.

महाराजा हनवंत सिंह, जो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय सिंहासन पर बैठे थे, अपने जीवन में हमेशा असामान्य और साहसी कदम उठाने के लिए जाने जाते थे. उन्होंने पारंपरिक शाही जीवन को त्यागकर लोकतंत्र अपनाया और 1952 में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई. दुर्भाग्यवश, चुनाव प्रचार के दौरान, 25 जनवरी की रात, महाराजा हनवंत सिंह ने खुद विमान उड़ाया और अगले दिन यानी 26 जनवरी, पहले गणतंत्र दिवस पर विमान सुमेरपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में महाराजा और उनकी पत्नी दोनों मारे गए.

राजस्थान की राजनीति में गहरा प्रभाव

हादसे ने राजस्थान की राजनीति में गहरा प्रभाव डाला. उनके निधन के बाद भी उनकी पार्टी के 35 उम्मीदवारों में से 31 विजयी हुए, और महाराजा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है. यह हादसा केवल एक विमान दुर्घटना नहीं था, बल्कि राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा मोड़ भी साबित हुआ.

हनवंत सिंह की व्यक्तिगत जिंदगी

महाराजा हनवंत सिंह का निजी जीवन भी अक्सर सुर्खियों में रहा. उन्होंने कई बार विवाह किए और विमानन में गहरी रुचि रखी। यूरोप में उनके व्यक्तिगत और रोमांटिक संबंधों ने भी इतिहास में अपनी छाप छोड़ी. जुबैदा बेगम के साथ उनका विवाह कई चुनौतियों और सामाजिक दबावों के बीच हुआ.

अजित पवार और हनवंत सिंह में समानताएं

विश्लेषक अब अजित पवार और हनवंत सिंह के बीच कुछ प्रतीकात्मक समानताएं देखते हैं. दोनों नेताओं ने स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश की. हनवंत सिंह ने स्वतंत्र पार्टी बनाई और तेजी से अपनी शक्ति को स्थापित किया, जबकि अजित पवार भी अपने चाचा शरद पवार की छाया से बाहर निकलकर राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

बारामती प्लेन क्रैश की तरह, 1952 का हादसा भी न केवल व्यक्तिगत जीवन की त्रासदी था, बल्कि राजनीतिक प्रभाव और सार्वजनिक धरोहर के लिहाज से भी महत्वपूर्ण था. दोनों घटनाओं ने यह दिखाया कि नेता चाहे कितने भी स्थापित क्यों न हों, विमानन जैसी आधुनिक तकनीक और जोखिम हमेशा उनके जीवन और राजनीतिक यात्रा पर अप्रत्याशित असर डाल सकती है.

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी

