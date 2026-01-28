Hindi India Hindi

Ajit Pawar Plane Crash News Including Ajit Pawar Total 6 People Check Plane Video And Full Detail

Ajit pawar plane crash news: प्लेन क्रैश में अजित पवार समेत इन 6 लोगों की गई जान, चेक कीजिए मृतकों की लिस्ट

अजित पवार के करीबी सहयोगी किरण गुजर ने अस्पताल से पुष्टि की कि सभी 6 लोग मृत लाए गए. उनके परिवार के सदस्य सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हुए.

अजीत पवार प्लेन क्रैश

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की 28 जनवरी की सुबह प्लेन क्रैश मौत में हो गई. 28 जनवरी 2026 (बुधवार) की सुबह उनका चार्टर्ड प्लेन मुंबई से बारामती जा रहा था. प्लेन पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया. बारामती अजीत पवार का गढ़ माना जाता है और वह जिला परिषद चुनावों के प्रचार के लिए वहां जा रहे थे.

कैसा था प्लेन

यह एक प्राइवेट/चार्टर्ड जेट (Lear Jet 45, रजिस्ट्रेशन VT-SSK) था, जो मुंबई से बारामती के लिए उड़ा था. क्रैश लैंडिंग के दौरान रनवे से बाहर निकल गया और आग लग गई.

मृतकों की संख्या

विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार प्लेन में कुल 6 लोग सवार थे (अजित पवार, उनके सुरक्षा कर्मी, पायलट और अन्य स्टाफ). सभी की मौत हो गई. कई प्रमुख न्यूज एजेंसियां ने पुष्टि की है कि अजित पवार सहित सभी 6 लोगों की मौत हो गई. कुछ रिपोर्ट्स में 5 मौतें बताई गईं, लेकिन ज्यादातर में 6 की पुष्टि है, जिसमें अजित पवार भी शामिल हैं.

DGCA (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) के मुताबिक विमान में सवार कोई भी व्यक्ति इस दुर्घटना में जीवित नहीं बचा है. इसमें

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, 1 PSO और 1 अटेंडेंट और 2 क्रू (PIC+FO) सदस्य विमान में सवार थे.

क्रैश का कारण

शुरुआती जानकारी के अनुसार लैंडिंग के दौरान प्लेन रनवे से उतर गया, क्रैश हुआ और आग लग गई. DGCA (Directorate General of Civil Aviation) ने जांच शुरू कर दी है.

मौके पर स्थिति: क्रैश साइट पर विमान के परखच्चे बिखरे हुए थे, आग लगी हुई थी और धुआं उठ रहा था. स्थानीय लोग, पुलिस, फायर ब्रिगेड और राहत टीम तुरंत पहुंची. अस्पताल में सभी को मृत अवस्था में लाया गया.

देखें क्रैश हुए प्लेन की वीडियो-