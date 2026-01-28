  • Hindi
अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन तक थम जाएगा जश्न, लागू होंगे सख्त नियम; जानें क्या होता है राजकीय शोक

Ajit Pawar: महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है. उनका निधन बारामती में एक विमान हादसे में हो गया.

ajit pawar death state mourning

Ajit Pawar: महाराष्ट्र की राजनीति से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर आ रही है. राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की एक प्लेन क्रैश में मौत की खबर ने सबको चौंका दिया है. बताया जा रहा है कि अजित पवार एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से मुंबई से बारामती जा रहे थे. जब प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, तभी वह हादसे का शिकार हो गया. अजित पवार के निधन पर पूरे राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है.

कैसे हुआ यह दर्दनाक हादसा?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो लैंडिंग के समय प्लेन रनवे से फिसल गया और पास के एक खेत में जा गिरा. गिरने के तुरंत बाद विमान में भीषण आग लग गई. DGCA की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, इस विमान में कुल 5 लोग सवार थे और दुख की बात यह है कि हादसे में किसी की जान नहीं बच पाई. अजित पवार जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे. मौके पर पुलिस और राहत बचाव की टीमें पहुंच गई हैं और जांच जारी है.

क्या होता है राजकीय शोक?

अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है. बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आखिर राजकीय शोक क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो जब किसी बड़े नेता या सम्मानित हस्ती का निधन होता है, तो सरकार आधिकारिक तौर पर दुख जताने के लिए इसकी घोषणा करती है. इसमें सरकारी इमारतों पर लगा तिरंगा आधा झुका दिया जाता है और सरकार की तरफ से कोई भी जश्न या सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं मनाया जाता.

राजकीय शोक के नियम और छुट्टी

राजकीय शोक के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है. इस समय कोई भी नया सरकारी उत्सव नहीं होता और एंटरटेनमेंट से जुड़े प्रोग्राम रद्द कर दिए जाते हैं. रही बात छुट्टी की, तो यह जरूरी नहीं है कि स्कूल या दफ्तर बंद हों; यह फैसला पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है. अगर कोई व्यक्ति इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगे) का अपमान करता है या नियमों को तोड़ता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना भी हो सकता है.

