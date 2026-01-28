By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
साल 1991, वह सुनहरा वक्त जिसने पूरी की अजित पवार की हर मुराद, फिर हमेशा रहे सत्ता के रथ पर सवार
Ajit Pawar Political Career: अजित पवार ने को-ऑपरेटिव चुनाव से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और फिर डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पहुंचे.
Ajit Pawar Political Career: प्लेन क्रैश में बुधवार 28 जनवरी को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया. उनका करीब 44 साल लंबा राजनीतिक करियर एक ऐसे नेता की कहानी कहता है जो हमेशा सत्ता के करीब रहा. आइये जानते हैं अजीत पवार के राजनीतिक सफर को.
1982 में को-ऑपरेटिव चुनाव से शुरुआत
अजित पवार ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1982 में को-ऑपरेटिव चुनाव से की थी. तब को-ऑपरेटिव चुनाव को महाराष्ट्र की सत्ता की चाभी माना जाता था.
सबसे बड़ी कामयाबी मिली 1991 में
राजनीतिक कामयाबी के लिहाज के साल 1991 अजित पवार के लिए काफी मायने रखता है. इसी साल वह पुणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन चुने गए. 1991 में ही उन्होंने बारामाती लोकसभा सीट का भी चुनाव जीता.
फिर चाचा शरद पवार के लिए छोड़ दी सीट
अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के लिए बारामती सीट छोड़ दी. बता दें उपचुनाव जीतने के बाद शरद पवार पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भारत के रक्षा मंत्री बन गए.
पहली बार मिला मंत्री पद
जून 1991 में अजित पवार को कृषि और बिजली राज्य मंत्री का पद मिला. फिर जल आपूर्ति, सिंचाई और ग्रामीण विकास जैसे पद भी संभाले.
साल 2019
यह साल अजित पवार के राजनीतिक जीवन में काफी मायने रखता है क्योंकि उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से पहली बार राजनीतिक बगावत की और खुद डिप्टी सीएम बन गए. हालांकि तीन दिन बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और देवेंद्र फड़णवीस सरकार से समर्थन भी वापस ले लिया इससे भाजपा सरकार गिर गई.
जुलाई 2023 में महा विकास अघाड़ी सरकार गिरा दी
जुलाई 2023 में एक बार फिर अजित पवार ने शरद पवार के खिलाफ बिगुल फूंका और एनसीपी का विभाजन हो गया. अजित भाजपा और शिवसेना शिंदे के साथ सरकार में शामिल हो गए. पवार ने एनसीपी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज खड़ी कर ली थी जो उनके प्रति वफादार थी, न की चाचा शरद पवार के प्रति.
2024 में लोकसभा में गम तो विधानसभा में खुशी
2024 के लोकसभा चुनाव में अजित पवार पहली बार शरद पवार से अलग होकर चुनाव लड़े. पर सिर्फ एक सीट हासिल कर पाए. पर जब वह इसी साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उतरे तो उन्हें 41 सीटें मिलीं.
