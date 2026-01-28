  • Hindi
कौन थे अजित पवार? जिनके नाम सबसे ज्यादा बार महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनने का रिकॉर्ड, ऐसे राजनीति में रखा था कदम

Ajit Pawar political Journey: अजित पवार 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने. सबसे ज्यादा बार डिप्टी सीएम के रिकॉर्ड बनाने में भी उन्होंने अनोखा कीर्तिमान बनाया. वे एक साल में दो अलग-अलग दो मुख्यमंत्रियों के साथ डिप्टी-सीएम पद की शपथ लिया.

Ajit Pawar
महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा बार डिप्टी सीएम बनने का खिताब अजित पवार के नाम है.

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मृत्यु बारामती जाते समय प्लेन क्रैश में हो गई. इस प्लेन में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई. अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति में दादा के नाम से चर्चित रहे अजित पवार हमेशा सत्ता के इर्द गिर्द ही रहे.  शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति का ककहरा सीखने वाले अजित पवार ने न केवल अपने चाचा की विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपनी खुद की एक नई और मजबूत लकीर खींच दी. महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा बार के डिप्टी सीएम बनने का खिताब भी अजित पवार के नाम ही रहा. वे 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम चुने गए. अजित पवार के चाचा शरद पवार महाराष्ट्र के 3 बार के मुख्यमंत्री और केन्द्र में कृषि मंत्री रहे हैं. अजित पवार की चचेरी बहन सुप्रिया सुले भी सांसद हैं और देश की फेमस राजनेताओं में से एक हैं. आइये जानते हैं महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा बारा डिप्टी सीएम बने अजित पवार के बारे में…

हमेशा सत्ता में रहे अजित पवार

अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर के देवलाली प्रवरा में हुआ था. उनके पिता अनंतराव पवार फिल्म जगत (राजकमल स्टूडियो) से जुड़े थे. जब अजित कॉलेज में थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया था. पिता की मृत्यु के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़कर परिवार और खेती की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी.

1982 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड सदस्य चुने गए. इसके बाद वे 16 साल तक पुणे सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे. 1991 में वे पहली बार बारामती से सांसद चुने गए, लेकिन अपने चाचा शरद पवार के लिए उन्होंने यह सीट खाली कर दी और खुद महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हो गए.

डिप्टी सीएम बनने का अनोखा रिकॉर्ड

अजित पवार के नाम महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 6 बार उपमुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है. उनके 45 साल के राजनीतिक सफर की कुछ बड़ी झलकियां इस प्रकार हैं,

  • पहली बार विधायक: 1995 में बारामती से विधायक बने और तब से 2024 तक लगातार जीतते रहे.
  • मंत्री के तौर पर अनुभव: उन्होंने कृषि, ऊर्जा, जल संसाधन और वित्त जैसे भारी-भरकम मंत्रालय संभाले,
  • 2019 का घटनाक्रम: एक ही साल में उन्होंने दो अलग-अलग मुख्यमंत्रियों, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे, के साथ डिप्टी सीएम पद की शपथ ली.
  • चाचा से अलग हो बनाई नई राह: 2022-23 में जब शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाया, तो अजित पवार ने बगावत कर दी और बीजेपी-शिंदे गठबंधन (महायुति) में शामिल हो गए.

हालांकि, हालिया निकाय चुनाव में अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के साथ ही चुनाव लड़ा, जिससे यह माना जा हा था कि परिवार में लोगों के बीच सबकुछ ठीक है.

कितनी थी अजित पवार की संपत्ति?

2024 के चुनावी हलफनामे के अनुसार, अजित पवार लगभग 124 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक थे. 12वीं तक पढ़े इस दिग्गज नेता ने अपनी मेहनत से न केवल दौलत कमाई, बल्कि महाराष्ट्र के कोने-कोने में कार्यकर्ताओं का एक विशाल नेटवर्क खड़ा किया. बतात चलें कि अजित पवार के साथ उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ व जय पवार भी उनके इस सफर में साथ रहे.

