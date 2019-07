नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के पंचकुला में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को एक भूखंड आवंटन से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बृहस्पतिवार को पूछताछ की. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. हालांकि, सूत्रों ने शुरूआत में बताया था कि हरियाणा के मानेसर में कथित तौर पर जमीन कब्जाने के सिलसिले में पूछताछ की गई.

Enforcement Directorate questioned former Haryana Chief Minister BS Hooda in Chandigarh today for over 4 hours in connection with Associated Journals Limited (AJL) land deal case. pic.twitter.com/CtEYTnQvpC

— ANI (@ANI) July 25, 2019