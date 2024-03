सूफी काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने CAA का किया स्वागत, बोले- 'मुसलमान सरकार के साथ'

Syed Naseeruddin Chishty On CAA: अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशीन परिषद के अध्यक्ष और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने सीएए (CAA) का स्वागत किया है. साथ ही उन्होंने कहा कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी.

सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने गुरुवार को कहा, ‘यह कानून नागरिकता देने के लिए है और इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है. जो लोग विरोध कर रहे हैं, वे सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कर रहे हैं. मैं देश के सभी लोगों, विशेषकर मुसलमानों से अपील करता हूं कि वे इस जाल में न आएं.’

उन्होंने आगे कहा, ‘मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं. ऐसा न करें. मुसलमान नौकरियां और विकास चाहते हैं और इसलिए मुसलमान देश और सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं.’

#WATCH | Ajmer, Rajasthan: On implementation of the CAA, Chairman of the All India Sufi Sajjadanshin Council and successor of the spiritual head of Ajmer Dargah, Syed Naseeruddin Chisht says, “This law is to grant citizenship and it has no provision to take away anyone’s… pic.twitter.com/esExs5BNnC

— ANI (@ANI) March 14, 2024