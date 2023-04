वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी के बेट अनिल एंटनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल

कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी (AK Antony) के बेटे अनिल एंटनी (Anil Antony) ने आज भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) का दामन थाम लिया. इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई. इस मौके पर वी मुरलीधरन और पार्टी की केरल इकाई के प्रमुख के सुरेंद्रन भी मौजूद थे. मालूम हो कि पूर्व कांग्रेस नेता अनिल एंटनी ने गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री विवाद के बाद जनवरी में पार्टी छोड़ दी थी.

Delhi | Anil Antony, Congress leader and son of former Defence minister AK Antony, joins BJP, in presence of Union ministers Piyush Goyal and V Muraleedharan pic.twitter.com/c39pybFbdt — ANI (@ANI) April 6, 2023