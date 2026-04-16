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Akasa Air And Spicejet Planes Collide At Delhi Airport All Passengers Safe Dgci Seeks Report

दिल्ली एयरपोर्ट पर आपस में टकराए अकासा एयर और स्पाइसजेट के प्लेन, सभी यात्री सुरक्षित

टैक्सी करते समय यह अकासा एयर की फ्लाइट से टकरा गया. स्पाइसजेट के प्रवक्ता के मुताबिक, इस घटना में स्पाइसजेट विमान का राइट विंग क्षतिग्रस्त हुआ है.

दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार को स्पाइसजेट के एक B737-700 विमान के साथ ग्राउंड पर हादसा हुआ. स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा, “16 अप्रैल को दिल्ली एयरपोर्ट पर टैक्सी करते समय स्पाइसजेट के B737-700 एयरक्राफ्ट के साथ एक हादसा हो गया. इसके चलते एयरक्राफ्ट के राइट विंग और दूसरे एयरलाइन के एयरक्राफ्ट के लेफ्ट हैंड हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को नुकसान पहुंचा है.

FlightRadar24 के मुताबिक, यह घटना तब हुई, जब लेह से आया स्पाइसजेट एयरक्राफ्ट गेट की ओर बढ़ रहा था. इस दौरान अकासा एयर का एयरक्राफ्ट हैदराबाद के लिए पुशबैक कर रहा था. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, अभी तक इस हादसे में किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है. दोनों प्लेन के पैसेंजर्स सेफ बताए जा रहे हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, इस टक्कर के बाद स्पाइसजेट का प्लेन दिल्ली में ही ग्राउंड कर दिया गया है.

On April 16, a SpiceJet B737-700 aircraft was involved in a ground occurrence while taxiing at Delhi airport, resulting in damage to its right winglet and the left-hand horizontal stabiliser of another aircraft belonging to a different airline. The SpiceJet aircraft has been… https://t.co/k0u3oueZMK pic.twitter.com/rZoe2LHqOe — ANI (@ANI) April 16, 2026

अकासा एयर का बयान

अकासा एयर ने भी बयान जारी किया है, “16 अप्रैल 2026 को दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली आकासा एयर की फ्लाइट QP-1406 को वापस बे (Bay) पर लौटना पड़ा. अकासा एयर का एयरक्राफ्ट बे एरिया में खड़ा था, तभी दूसरी एयरलाइन के एक एयरक्राफ्ट की उससे टक्कर हो गई. सभी यात्रियों और क्रू को सुरक्षित रूप से एयरक्राफ्ट से उतार लिया गया. एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ ने यात्रियों को जल्द से जल्द हैदराबाद पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की.” दोनों एयरलाइन कंपनियों ने कहा कि घटना के बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है. मामले की जांच चल रही है.

कोलकाता एयरपोर्ट पर भी हुआ था ऐसा हादसा

पिछले हफ्ते कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसी तरह की एक घटना हुई थी. एक व्हीकल ने बे-एरिया में खड़े इंडिगो एयरक्राफ्ट को टक्कर मार दी थी. इंडिगो ने सुरक्षा के लिहाज से एयरक्राफ्ट को तुरंत सर्विस से हटा दिया था.

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