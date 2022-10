Akasa Air की फ्लाइट के साथ गुरुवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया. अहमदाबाद से दिल्ली जा रहे Akasa Air के एक विमान से पक्षी टकरा गया, लेकिन दिल्ली में उसकी सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई. एयरलाइन ने बताया कि बोइंग 737 मैक्स विमान सुरक्षित उतर गया और विमान के आगमन पर सभी यात्रियों को उतार लिया गया. यह Akasa Air के विमान से पक्षी के टकराने की कम से कम दूसरी घटना है. इससे पहले 15 अक्टूबर को बेंगलुरु जाने वाला Akasa Air का एक विमान केबिन में जलने की बदबू आने के कारण मुंबई एयरपोर्ट पर लौट आया था. बाद में पता चला कि पक्षी के टकराने के कारण यह बदबू आ रही थी.Also Read - SpiceJet को बड़ी राहत, पाबंदी खत्म; 30 अक्टूबर से पूरी क्षमता के साथ हो सकेगा उड़ानों का संचालन

Akasa Air flight QP 1333 flying from Ahmedabad to Delhi on Oct 27 suffered a bird hit. The aircraft landed safely and all passengers were deboarded. As a result, the aircraft has been positioned for a detailed inspection: Akasa Air spokesperson pic.twitter.com/HqL8sEWRQI

— ANI (@ANI) October 27, 2022