Akash Missile: भारत ने बुधवार को आकाश मिसाइल (Akash Missile) के नये संस्करण (आकाश-एनजी) का ओडिशा तट से सफल परीक्षण किया. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सभी प्रकार की हथियार प्रणाली से लैस मिसाइल का परीक्षण दोपहर करीब पौने एक (12:45) बजे जमीन आधारित मंच से किया गया. हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला (DRDL) ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (DRDO) की प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इस मिसाइल प्रणाली को विकसित किया है.Also Read - हमारी क्षमता एक साल पहले से आज कहीं ज्यादा, देश में बनेगा 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट: एयरचीफ मार्शल

जमीन से हवा में मार करने की क्षमता से लैस इस मिसाइल का परीक्षण समेकित परीक्षण रेंज (ITR) से किया गया. सूत्रों ने बताया कि परीक्षण के दौरान मिसाइल की उड़ान से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सभी हथियार प्रणाली के सफल, बिना किसी गड़बड़ी के काम करने की पुष्टि हुई है. Also Read - DRDO Recruitment 2021: DRDO में इन विभिन्न पदों पर आवेदन करने की कल है अंतिम डेट, बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी, इस Direct Link से करें अप्लाई

New Generation Akash Missile (Akash-NG), a surface to air missile, was successfully flight tested by DRDO from Integrated Test Range (ITR) off the coast of Odisha today: DRDO pic.twitter.com/OBcxlZYP7X

— ANI (@ANI) July 21, 2021