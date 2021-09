Akash Missile: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने सोमवार को ओडिशा के चांदीपुर रेंज से आकाश मिसाइल के अपडेटेड वर्जन ‘आकाश प्राइम’ का सफलतापूर्वक परीक्षण किया. परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद दिया.Also Read - DRDO Recruitment 2021: DRDO में इन विभिन्न पदों पर बिना परीक्षा मिल सकती है नौकरी, जल्द करें आवेदन, 29000 से अधिक होगी सैलरी

#WATCH | A new version of Akash Missile – ‘Akash Prime’ successfully tested from Integrated Test Range (ITR), Chandipur, Odisha today. It intercepted & destroyed an unmanned aerial target mimicking enemy aircrafts, in its maiden flight test after improvements

Video source: DRDO pic.twitter.com/Mx1RPBIKla

— ANI (@ANI) September 27, 2021